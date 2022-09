Niemand had zo veel bijnamen als kleurrijke en robuuste doelman Piet Schrijvers (1946-2022)

Ajaxdoelman Piet Schrijvers schopt een penalty van Kees van Kooten uit zijn doel. Beeld ANP

Geen voetballer die zo veel kenmerkende bijnamen had als Piet Schrijvers. Waarvan die eerste de meest treffende was. De Beer van De Meer kreeg zijn bijnaam door zijn voorkomen en zijn meer dan 250 wedstrijden voor Ajax. In het stadion van de club kwam je hem niet graag tegen als spits. Sterker nog, robuuste spitsen uit zijn tijd zoals Dick Nanninga, Cees van Kooten en Joop van Maurik sliepen de nacht matig voordat ze tegen Schrijvers moesten voetballen.

Als Schrijvers uitkwam, kon je beter niet doorlopen. Dan kwam de imposante doelman woest uit, pakte de bal en klemde deze stevig aan de borst. Hij vond dat zelf vaak amusant. “Dan deed ik weleens net of ik uit wilde komen en dan riep ik heel hard ‘los’. Maar dan bleef ik op mijn lijn staan kijken. Zag je die spitsen angstig ineen duiken terwijl er dus niets gebeurde.” Hij was sowieso van het robuuste. Niet lullen maar poetsen.

Brug tussen generaties

Schrijvers kende zijn grootste successen bij FC Twente waar hij in een legendarisch elftal speelde. De voormalig Ajax-doelman was ook een meer dan verdienstelijke keeper voor het Nederlands elftal. Al blijft het WK 1978 in Argentinië een kleine smet op zijn carrière. Voor de eindronde werd hij gepasseerd voor Jan Jongbloed om tijdens het toernooi toch nog drie duels te spelen, waarna hij de finale tegen het gastland weer misliep door een blessure. Maar hij speelde tijdens zijn carrière dan weer wel mooi samen met Johan Cruijff en Marco van Basten.

Later zou Schrijvers bij Oranje een brug vormen tussen generaties. In de rust van de legendarische interland die Nederland in 1983 speelde in Dublin tegen Ierland kregen de jonge internationals Ruud Gullit, Marco van Basten, Ronald Koeman en Gerald Vanenburg genadeloos op hun flikker van de ervaren goalie, die daar decennia later altijd graag over vertelde. “Ik heb ze helemaal stijf gescholden, die jongens. Bondscoach Kees Rijvers zei maar niets. Die dacht: laat Piet maar even gaan. Ze konden me, geloof ik, buiten horen schreeuwen.”

Zo deed hij het ook dikwijls bij Ajax. “De jonge garde kwam nog weleens te laat. Moet je bij Piet niet doen. En in het spelershome was het een komen en gaan van mensen die zichzelf belangrijk vonden. Hebben we even wat aan gedaan.”

Record

Bij Twente beleefde hij volgens eigen zeggen de mooiste tijd in een legendarisch elftal met onder andere ook Epi Drost. “Daar waren ze meer zoals ik,” zei hij er eens over. “Bij Ajax had je meer van die mannetjes.” Toch won hij in Amsterdam vijf landstitels en werd hij er Voetballer van het Jaar in 1983. Als doelman van FC Twente ontving hij de Tonny van Leeuwen-trofee in een jaar dat hij slechts dertien tegendoelpunten slikte. Die mijlpaal kwam vorig seizoen nog ter sprake toen Ajax op weg leek om dat record te breken. Maar het bleef staan, misschien wel voor altijd.

Bij zijn laatste club PEC Zwolle was er minder succes. Met die ploeg degradeerde hij en werden de bijnamen ‘Het Lek van PEC’ en ‘De Bolle van Zwolle’ bedacht.

Toen zijn spelerscarrière er eenmaal op zat, keerde hij in diverse trainersfuncties nog terug in de voetballerij. Met AZ promoveerde hij in 1994 bijna naar de eredivisie. Hij was ook assistent- en keeperstrainer.

In 2019 werd bekend dat Schrijvers leed aan de ziekte van Alzheimer. De in dat jaar uitgebrachte biografie, die is geschreven door journalist Yoeri van den Busken, was een eerbetoon aan de carrière van een van de beste doelmannen die Nederland ooit heeft gehad.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door AFC Ajax (@afcajax) op 8 Sep 2022 om 11:48 PDT

Luister ook onze Ajaxpodcast Branie