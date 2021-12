Nibud: mbo’ers missen geld omdat ze toeslagen niet kennen

Een derde van alle mbo’ers krijgt geen zorgtoeslag ontvangt, terwijl ze daar vaak wel recht op hebben. Beeld ANP

Dat blijkt uit het mbo-onderzoek 2021 van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het instituut deed onderzoek onder ruim 1200 mbo’ers van verschillende opleidingsniveaus.

Uit dat onderzoek blijkt dat een derde van alle mbo’ers geen zorgtoeslag ontvangt, terwijl ze daar vaak wel recht op hebben. Een deel van hen weet überhaupt niet van het bestaan van die toeslag. “Als je geen zorgtoeslag aanvraagt, ontbreekt er zomaar duizend euro per jaar op je rekening,” stelt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Belastingaangifte en studiefinanciering

Hetzelfde geldt in grote lijnen voor het doen van belastingaangifte. Slechts een derde van alle mbo’ers deed dat. Terwijl volgens het Nibud studenten met bijbanen die wél belastingaangifte doen al snel 180 euro terugkrijgen van de belastingdienst. Het instituut raadt de studenten aan vaker hulp te zoeken bij het doen van aangifte. “Dat doen volwassenen ook.”

Het Nibud pleit ook voor het vereenvoudigen van het aanvragen van zorgtoeslag en het doen van belastingaangifte. Ook moet het systeem van studiefinanciering eenvoudiger worden voor mbo’ers. Een deel van die studenten kan studiefinanciering krijgen en voor een deel van hen (mbo’ers op niveau 1 en 2) geldt die financiering dan ook nog eens als een gift in plaats van als een lening. Bijna twee derde van de betreffende mbo-studenten weet dat niet.

Kwart heeft schulden

Dat terwijl veel mbo’ers het geld wel nodig hebben. Een kwart van de studenten kampt met schulden, zoals rood staan of betalingsachterstanden. Dat percentage is wel een stuk lager in vergelijking met het laatste onderzoek van het Nibud in 2015, toen had 38 procent van de mbo-studenten schulden.

Het budgetinstituut vermoedt dat de coronapandemie heeft bijgedragen aan die verlaging: ook mbo’ers gaven in de lockdowns minder geld uit dan anders en spaarden meer. “Het is de vraag of deze daling structureel zal zijn,” zegt Vliegenthart. “We vinden het verontrustend dat studenten op niveau 1 en 2 vaker schulden hebben dan andere studenten. Zij zijn ook de groep die het vaakst inkomsten missen en maken misschien daardoor onnodig schulden.”

Over het algemeen hebben studenten in 2021 wel iets hogere inkomsten dan in 2015. De belangrijkste bronnen van inkomsten voor mbo-studenten zijn de betaalde stage, bijbaan, studiefinanciering en geld van ouders.