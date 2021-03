Nibud: huurverlaging helpt mensen met laag inkomen amper

Beeld Getty

Puzzelen met te weinig stukjes. Zo omschrijft Nibud-directeur Arjan Vliegenthart de financiële situatie van huurders met een kleine portemonnee. Uit onderzoek dat het Nibud uitvoerde in opdracht van de Woonbond en Aedes, de vereniging voor wooncorporaties, blijkt dat veel huurders maandelijks zo weinig geld overhouden dat zelfs de goedkopere sociale huurwoningen onbetaalbaar zijn.

Vooral voor alleenstaanden en twee oudergezinnen op bijstandsniveau is een groot deel van de sociale huurwoningen niet meer te betalen. Hoewel de huur gemiddeld minder hard steeg dan het inkomen zijn andere uitgaven, zoals zorgkosten, wel fors toegenomen. Ook betalen mensen gemiddeld meer voor televisie, telefoon en internet, contributies en abonnementen.

Huurtoeslag

Ter illustratie: als een alleenstaande met een bijstandsuitkering een huis huurt van 432 euro, het hoogste bedrag waarvoor iemand een volledige huurtoeslag kan krijgen, houdt de alleenstaande zo’n 59 euro per maand over. Een stel met kinderen in de bijstand komt zelfs structureel 9 euro tekort.

In deze berekeningen worden alle kosten meegenomen die ‘niet of moeilijk vermijdbaar zijn, zoals vaste lasten, maar ook kleding en vervoerskosten. Kosten voor huisdieren, een speciaal dieet of alimentatie worden niet meegenomen.

In 2018 becijferde het Nibud dat zo'n 800.000 huishoudens in Nederland moeite hebben om maandelijks alle rekeningen te betalen. Hoe groot die groep op dit moment is, is in dit nieuwste onderzoek niet berekend, maar volgens het Nibud is een deel van de groep er de afgelopen jaren wel iets op vooruitgegaan.

Maatregelen

Het Nibud onderzocht ook welke maatregelen de situatie van huurders met lage inkomens verder kunnen verbeteren. Daaruit bleek dat het bevriezen of verlagen van de huur - een maatregel waar verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma voor pleiten - weinig efficiënt is. Dit komt omdat huurverlaging in de meeste gevallen ook leidt tot een lagere huurtoeslag.

Het nieuwe kabinet kan zich volgens het Nibud daarom beter richten op maatregelen die het inkomen verhogen, zoals het verhogen van het minimumloon en de bijstand. “Door inkomsten te verhogen kunnen mensen buffers opbouwen. Je ziet nu dat sommige mensen op essentiële dingen besparen zoals gezond eten. Dat wil je voorkomen,” aldus Nibud-directeur Vliegenthart in een reactie op NPO Radio 1.

De Woonbond hoopt vooral dat een nieuw kabinet de verhuurderheffing schrapt. Deze belasting op sociale huur werd in 2013 ingevoerd. “Door deze te schrappen kunnen corporaties meer doen aan betaalbare huren.” Daarnaast pleit de bond eveneens voor een uitbreiding van de huurtoeslag en een verhoging van het minimumloon en bijstandsniveau. “Zo kunnen we huurders aan beiden kanten van de streep helpen. En dat is hard nodig.”