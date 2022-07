Nibud: een op drie huishoudens komt niet rond

Het Nibud maakt zich grote zorgen dat de huishoudelijke uitgaven. Beeld ANP / Richard Brocken

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting berekent dat de totale uitgaven van een gezin met een inkomen van twee keer modaal met 188 euro per maand zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat komt met name door gestegen energiekosten.

Het Nibud maakt zich grote zorgen dat de huishoudelijke uitgaven ‘voor het eerst in jaren enorm stijgen’, zoals boodschappen. “Mensen zijn creatief, maar niemand houdt dit lang vol. Bovendien blijven de gevolgen hiervan ons nog lang achtervolgen, want mensen bouwen schulden op en hebben straks geen buffer meer. Hierdoor zijn ze nog lange tijd financieel kwetsbaar,” zegt directeur Arjan Vliegenthart.

Financiële stress

Alle inkomens worden de dupe van de sterk gestegen prijzen, maar met name lage inkomens hebben nu financiële stress. Een alleenstaande in de bijstand die in een niet-energiezuinige woning woont heeft weinig aan de verlichting die het kabinet invoerde door de btw op energie te verlagen. Ondanks die verlaging verdubbelt voor deze huishoudens de energierekening.

Het instituut raadt mensen aan doorgaans niet meer dan de helft van het inkomen uit te geven aan vaste lasten, afhankelijk van het inkomen en de woonsituatie. “De uitgaven aan wonen, vervoer en boodschappen zijn momenteel zo hoog dat het menig huishouden niet meer lukt om alle rekeningen te betalen,” stelt de organisatie.

Het Nibud pleit voor ‘drastische oplossingen’, zoals een geheel nieuw ondersteuningssysteem voor inkomens. Ook stelt het Nibud aanpassingen aan de energierekening voor. In Frankrijk wordt zoiets al gedaan, met de invoer van een maximumbedrag op de energierekening. “Zoiets helpt de consument, omdat je dan weet waar je financieel aan toe bent. Niet weten waar je aan toe bent, maakt rondkomen in Nederland zo lastig,” zegt Vliegenthart.