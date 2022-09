Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Eindelijk weten mensen waar ze aan toe zijn’

Een plafond voor de energiekosten, een verhoging van het minimumloon, een noodfonds en niet te vergeten: eindelijk zekerheid en perspectief. ‘Dit is hard nodig, ook omdat mensen meer financiële rust zullen ervaren,’ zegt Arjan Vliegenthart, directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

U bent opgelucht?

“Ja, we maakten ons echt grote zorgen over wat er gebeurt met de huishoudportemonnee van de Nederlanders. Het kabinet komt nu eindelijk in actie met een breed koopkrachtpakket én een plafond voor de energieprijzen. Aan de ene kant worden mensen gestut in de portemonnee en aan de andere kant, wat ook heel belangrijk is, weten ze waar ze aan toe zijn.”

“Mensen werden geconfronteerd met stijgende energierekeningen en wisten niet waar het zou eindigen. Nu zegt het kabinet: ‘We zetten er een plafond op’. Dat geeft een heleboel mensen het inzicht dat ze nodig hebben om daarna zelf weer aan de slag te gaan om inkomsten en uitgaven in met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarmee krijgen mensen ook weer makkelijker vat op het geld. En dus ook meer greep op het leven.”

Bedoelt u daarmee ook dat mensen financieel perspectief en zekerheid nodig hebben om niet moedeloos te raken?

“Zeker. Mensen worden er wanhopig van. Want waar eindigt dit? De boodschappen worden duurder en duurder, de energieprijzen blijven stijgen. Mensen weten niet waar het eindigt. Zo’n prijsplafond en het koopkrachtpakket helpen ervoor te zorgen dat mensen meer financiële rust zullen ervaren.”

Bent u helemaal gerustgesteld?

“Nee, we zien dat de middeninkomens er ten opzichte van 1 januari van 2022 niet op vooruit gaan. Veel huishoudens hebben moeten interen op hun spaarrekening en hebben betalingsachterstanden. Met name inkomens rond en boven modaal zullen merken dat zij nog steeds op hun uitgaven moeten letten. Die groep blijft puzzelen. Wij zeggen vanuit het Nibud dan ook tegen Nederland: reken u niet rijk. Dit pakket doet echt wel wat, maar het is nog steeds zaak om goed te budgetteren, want het zijn rare tijden.”

U doet ook een oproep tot coulance bij betalingsachterstanden.

“We hebben afgelopen half jaar echt veel mensen gezien die in de betalingsproblemen zijn gekomen. Voor hen zijn de problemen met dit pakket niet meteen opgelost. Deze mensen moeten de tijd en de ruimte krijgen om de geleden schade op een goede manier te kunnen verwerken. Daarbij is niet alleen de regering aan zet, maar bijvoorbeeld ook de woningcorporaties, energiebedrijven en incassobureaus. Worden mensen hun huis uit gezet als ze de huur niet betalen? Wordt het gas afgesloten als de rekening niet wordt voldaan? Wij roepen op tot coulance.”

Als voor mensen zekerheid en perspectief zo belangrijk zijn om financieel de boel op een rijtje te krijgen, heeft het kabinet Nederland dan niet ontzettend lang laten bungelen in onzekerheid?

“De oplossing komt te laat, ja. Oostenrijk had al veel langer een prijsplafond en in Duitsland was al een groot koopkrachtpakket afgekondigd. In Nederland is kostbare tijd verloren gegaan. We zijn opgelucht over dit pakket, maar het kabinet had met eerder ingrijpen b ij veel mensen een hoop stress en financiële problemen kunnen voorkomen.”