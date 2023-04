NH Hotels eist compensatie als erotisch centrum bij de RAI komt

Het Nhow Hotel in Amsterdam ziet het niet zitten om een erotisch centrum als buurman te krijgen. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Tijdens een bijeenkomst in de RAI vorige week heeft Walter Kok, operationeel directeur van NH Hotels in Nederland, aangekondigd dat de hotelketen planschade zal eisen van de gemeente als er naast het Nhow Hotel een erotisch centrum wordt gebouwd. “Die eis gaat er komen,” zei hij. “De vraag is alleen: wil je die kant op?”

Kok wees erop dat het hotel in 2014 een businessplan heeft gemaakt gebaseerd op congresgangers en hoogwaardige klanten, maar dat het aantrekken van andere typen klanten waarschijnlijk is als er in de toekomst een erotisch centrum naast het hotel komt. Dat jaagt de doelgroep van het hotel weg. Kok: “Wij hebben 650 kamers en de vraag is of je die op dat moment nog kan vullen.”

De directeur uitte ook zijn verbazing en teleurstelling over burgemeester Femke Halsema’s opmerking dat plannen kunnen veranderen, waardoor afspraken met de hotelketen uit het verleden terzijde zijn geschoven. Het is niet bekend welke bedragen NH Hotels zal eisen als de uiteindelijke keuze voor een erotisch centrum op de Europaboulevard valt.

‘Internationale luchtvaartmaatschappij’

De NH Hotel Group won in 2015 een tender van de gemeente waardoor ze een luxehotel, te herkennen aan de stapeling van driehoekige elementen, met vier sterren naast de RAI mocht bouwen. Het gebied eromheen moest groen blijven, het hotel moest een waardevolle toevoeging voor Amsterdam zijn en het RAI-complex kunnen verrijken.

In 2020 volgde de officiële opening van het hotel, maar een maand later moest het alweer sluiten vanwege corona. In september 2021 volgde een tweede opening. De sterke financiële situatie van de NH Hotel Group – met wereldwijd 350 en in Amsterdam 13 hotels – heeft het hotel door de crisis geholpen, maar Kok zei dat de groep nog steeds bezig is om een goede positie in de markt op te bouwen.

Podcast

Luister ook naar deze aflevering van Amsterdam wereldstad over hoe een erotisch centrum de Wallen moet redden.

De directeur zei dat de mogelijke komst van een erotisch centrum daar niet bij helpt. Hij gaf als voorbeeld een internationale luchtvaartmaatschappij, de naam onbekend, die gezegd zou hebben geen personeel meer in het hotel te laten verblijven als het centrum er daadwerkelijk komt. Ook andere klanten zouden zich nu al zorgen maken.

Vele tegenstanders

Eerder uitte het medicijnagentschap EMA ook al zijn zorgen door een klacht bij de Europese Commissie in te dienen. Het EMA vreest voor de veiligheid van zijn werknemers, zei het daarbij. Betrokkenen zeggen dat ook het EMA zich voorbereidt op mogelijke claims bij het Rijk.

Een meerderheid van de oppositiepartijen in Amsterdam is ook tegen de plannen die Halsema aan de Amsterdamse gemeenteraad heeft voorgelegd, terwijl alleen GroenLinks van de coalitiepartijen nog publiekelijk de burgemeester steunt. Het bestuur in Amsterdam-Noord heeft zich ook al gekeerd tegen de plannen voor een centrum daar. Het bestuur in Zuid komt deze week met een advies.

De stadsdeelcommissies van Noord en Zuid zullen in mei met hun advies komen, maar ook zij lijken gezien de gevoerde gesprekken tegen te zijn. Het idee is dat Halsema eind dit jaar een definitieve locatie voorstelt – als het de burgemeester lukt om hier nog een meerderheid voor te vinden.

Luister ook naar andere aflevering van Amsterdam wereldstad