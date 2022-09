Netbeheerder TenneT: storing voorbij, overal weer stroom in Flevoland

De Flevopolder in de buurt van Dronten. Beeld Getty Images

Door een stroomstoring was in een deel van Flevoland vanaf ongeveer 16.00 uur de stroom uitgevallen. Waarschijnlijk kwam dit door een gebroken hoogspanningskabel in de omgeving van Dronten. Tussen Dronten en Lelystad rijden er nog steeds geen treinen.

Transformatorhuizen in brand

FlevoWegen meldde dat er verschillende meldingen werden gedaan van transformatorhuizen die in brand stonden. De Overijsselseweg werd hierom afgesloten. Volgens een woordvoerder van de politie is er nog een brand op een hoogspanningsstation in Dronten.

Tussen Lelystad en Dronten is geen treinverkeer, ProRail is met spoed ter plaatse om reizigers te evacueren uit een stilgevallen trein.