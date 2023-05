Net met Michelinster bekroond restaurant Vanderveen stopt: ‘Het voelt ontzettend dubbel’

Van links naar rechts chef-kok George Kataras, eigenaar Thijs Koster en sommelier Mohamed Aous. Beeld Jakob van Vliet

“Het voelt ontzettend dubbel. De teleurstelling dat je moet sluiten en de euforie van het halen van de Michelinster,” zegt Thijs Koster (37), eigenaar van restaurant Vanderveen.

Zelden zullen een absoluut hoogte- en dieptepunt binnen een bedrijf elkaar zo snel opgevolgd hebben. Op 24 april stond Koster nog samen met de Griekse chef-kok George Kataras en sommelier Mohamed Aous in het DeLaMartheater om een Michelinster in ontvangst te nemen. Maar toen wisten ze al dat het restaurant dicht zou gaan. Woensdag maakte de eigenaar bekend het restaurant vanaf zaterdag te sluiten.

Dat Vanderveen dicht moet heeft volgens Koster meerdere oorzaken, maar corona heeft een grote rol gespeeld. “Je hebt altijd te maken met aanloopverliezen als je een zaak start, investeringen die je moet doen,” zegt hij. “De lockdowns hebben er alleen voor gezorgd dat we daar twee of zelfs drie keer mee te maken kregen. En de salarissen en huur liepen ook door. Nu moeten we een deel van de coronahulp en de uitgestelde belastingen terug gaan betalen op een begroting die al onder druk staat. Om te voorkomen dat we failliet gaan en onze verantwoordelijkheid te nemen, sluiten we nu.”

Te weinig zitplaatsen

Ook heeft de zaak net te weinig zitplaatsen om vet op te botten te kunnen kweken en de schade uit het verleden goed te maken, zelfs al zat die bijna altijd vol. Zelfs met een ster op zak lukt dat niet. “Er kunnen hier 30 tot 35 mensen eten,” zegt Koster. “Als die goed besteden, hebben we een rendabel restaurant. Maar eergisteren kwamen er opeens vijf mensen niet opdagen. Die impact op een kleine zaak is heel groot. Om dat te voorkomen kan je een hoge aanbetaling vragen, maar dat wil je eigenlijk niet, want de drempel moet niet te hoog liggen.”

Vanderveen ging in 2018 open als bar-bistro, maar nog geen jaar later realiseerde Koster zich dat het anders moest, vertelt hij. “Het liep niet verkeerd, maar niet goed genoeg. We hadden een zaak waarvan er al veel in de buurt zitten. Een brasserie met een caesarsalade, clubsandwiches en frites op het menu. Dus heb ik in 2019 gezegd: als we hier succesvol willen zijn, moeten we een destination restaurant worden.”

Zo kwam Koster uit bij Kataras. “Die heeft inhoud gegeven aan de gemeenschappelijke wens om hier de sfeer van informal fine dining te krijgen,” zegt Koster. “We zijn hier samen echt gaan doen wat we leuk vinden,” legt de 36-jarige chef-kok uit. “Ik spaar bijvoorbeeld vinyl en dat hebben we in Vanderveen terug laten komen door goede muziek te draaien. En naast goed eten is er ook een fijne mate van gastvrijheid. We nemen ons werk serieus, maar maken ook veel plezier. De gasten merken dat. En dat eindigde dus met een Michelinster.”

Gemengd gevoel

Kataras wist ook dat het restaurant zou gaan stoppen toen het een Michelinster kreeg. “Thijs had het verteld en ik had daardoor een gemengd gevoel. Blijdschap maar ook verdriet,” zegt de chef, die nu drie jaar in Nederland woont en werkt. Om zoveel mogelijk te leren werkte hij in zeven verschillende landen bij grote restaurants in onder andere Londen en Kopenhagen. “Dit was de eerste keer dat ik op eigen benen stond,” vertelt Kataras. “Daarvoor was ik bij Rijks mijn baan kwijtgeraakt vanwege corona. Ik was dus op zoek naar iets nieuws en kreeg de kans bij Vanderveen chef te worden. Om dan je eigen ster te krijgen is heel bijzonder.”

Ook kreeg het restaurant in februari een 8,5 in Het Parool van culinair recensent Mara Grimm. Volgens haar bewees Vanderveen dat fine dining nog niet dood is. “Dat was heel fijn,” zegt Kataras. “Het voelt dan alsof iemand ziet dat jij hard werkt. Financieel zagen we dat niet, maar dat voelde op een of andere manier toch als een extraatje boven op je salaris.”

Koster, die ook een bedrijf heeft dat bewustzijn rondom duurzaamheid probeert te creëren bij hotels, zal zich na het sluiten van Vanderveen onder andere daarop focussen. “Hopelijk doet de gelegenheid zich voor om samen met George nog wat te doen. Daar zullen we ons voor inzetten.”

Kataras weet nog niet wat hij gaat doen, al wil hij wel zo snel mogelijk weer aan de slag. “De kosten van het leven in Amsterdam zijn te hoog om lang vakantie te nemen,” zegt hij. “En ik zie mijzelf als een artiest die optreedt, alleen heb ik nu geen podium meer. Daar ben ik verdrietig om. Ik houd van koken en serveren, dus ik hoop dat zo snel mogelijk weer ergens te kunnen doen.”

KHN: Horeca heeft het nog moeilijk door corona Pim Evers van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam herkent het beeld dat veel horecazaken het nog moeilijk hebben door corona. “Enerzijds hebben dit soort restaurants alles in de zaak gestopt om die te redden. Vaak is de huur uitgesteld, maar dan moet je op een gegeven moment dubbele huur betalen. En personeel is ook duurder geworden en moeilijk te vinden. En als je ze niet vindt, betaal je zzp-tarieven. Dat is op een gegeven moment niet meer op te brengen dan.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: