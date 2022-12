Negentig (oud-)Kamerleden gaven bijverdiensten te laat op

Thierry Baudet, fractievoorzitter van FvD, werd in oktober een week geschorst omdat hij zijn nevenfuncties niet had opgegeven. Beeld ANP / ANP

Het opgeven van extra inkomsten is belangrijk, omdat de bijverdiensten ertoe kunnen leiden dat Kamerleden worden gekort op hun ‘salaris’ (schadeloosstelling).

Het openbaar gemaakte document waarin wordt opgetekend hoeveel (voormalige) parlementariërs de deadline hebben gemist, komt uit april van dit jaar. Het is een ‘momentopname’, wordt benadrukt. Maar in het stuk staat ook dat zo’n twintig Kamerleden en oud-Kamerleden toen zelfs voor 2020 nog niets hadden opgegeven. Om dit soort registers is veel te doen. Zo besloot de Kamer om FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet in oktober een week te schorsen omdat hij zijn nevenfuncties niet had opgegeven, ondanks aandringen.

Het lijkt vooral te gaan om oud-Kamerleden die moeilijk te bereiken zijn, blijkt uit een van de stukken die BNR heeft opgevraagd. ‘We lopen er tegenaan dat we vertrokken Kamerleden slecht tot niet kunnen traceren,’ staat in het document. “Niet voor het doen van opgave neveninkomsten, dan wel voor het verrekenen van een korting.”

Anticorruptiereportage

In september 2021 presenteerde GRECO, de anticorruptieorganisatie van de Raad van Europa, een evaluatie van de maatregelen die Nederland heeft genomen ter ‘preventie van corruptie met betrekking tot parlementsleden’. In een eerder rapport uit 2019 had GRECO geadviseerd dat er gedragscodes zouden worden opgesteld met richtlijnen voor ‘preventie van belangenverstrengeling, geschenken en andere voordelen, nevenactiviteiten, en financiële belangen, openbaarmakingsvereisten, misbruik van informatie en contacten met derden zoals lobbyisten’, én dat er passende maatregelen zouden worden genomen ‘om toezicht op en handhaving van [...] gedragsregels te waarborgen’.

De conclusie van de evaluatie uit 2021 was dat beide maatregelen ‘naar tevredenheid zijn uitgevoerd’. GRECO was ‘verheugd’ dat er een systeem voor toezicht op de naleving van de gedragsregels voor Tweede Kamerleden was ingesteld. Uit bovenstaand onderzoek kan geconcludeerd worden dat het aan het naleven van de regels nog schort.