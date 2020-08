Negen nieuwe oranje reisadviezen, waaronder voor Brussel, Parijs en Madrid

De hogesnelheidstrein Thalys rijdt van Amsterdam naar Parijs en vice versa. Beeld ANP

Er wordt code oranje afgegeven voor Brussel, Parijs, de Franse regio Bouches-du-Rhône (rondom Aix-en-Provence en Marseille), Madrid en de Balearen-eilanden. Daartoe behoren Mallorca en Ibiza. Dat is saillant, omdat in bijvoorbeeld Parijs juist Nederlanders op dit moment de grootste groep toeristen vormen. Tevens wordt afgeraden te reizen naar de Spaanse steden Salamanca en Almeria, evenals de regio Navarra.

Met een oranje reisadvies geeft het ministerie aan dat niet-noodzakelijke reizen moeten worden opgeschort. Hoewel het advies niet bindend is, worden terugkerende reizigers na zondagnacht dringend aangeraden om twee weken in thuisquarantaine te gaan.

De Nederlandse overheid geeft op haar website aan dat toeristen uit oranje gebieden niet gerepatrieerd worden, ook niet als zij daarheen zijn afgereisd voordat het gebied een code oranje kreeg.

Verenigd Koninkrijk

Het besluit volgt in een week waarin veel West-Europese landen hun reisbeperkingen hebben aangescherpt. Eerder al bestempelde Duitsland nagenoeg heel Spanje, met uitzondering van de Canarische Eilanden, tot risicogebied. Daar geldt wel een verplichte zelfquarantaine.

Het Verenigd Koninkrijk heeft reizigers uit Frankrijk, Nederland en België de toegang ontzegd, tenzij zij bij aankomst ook veertien dagen in thuisquarantaine gaan.

Voor de Belgische regio Antwerpen geldt al sinds eind juli code oranje vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Rode zone

Deze week zijn ook de Franse hoofdstad en het gebied rondom Marseille tot ‘rode zone’ uitgeroepen door de Franse overheid. Dat betekent dat de lokale autoriteiten verregaande maatregelen kunnen nemen om een tweede besmettingsgolf van het coronavirus af te remmen.

In Parijs zijn sinds deze week mondkapjes in de buitenlicht verplicht op drukke plekken. Zondagnacht is die mondkapjesplicht uitgebreid naar onder meer het gebied rondom het Louvre en de Avenue des Champs-Élysées.