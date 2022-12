Negen medewerkers Schiphol veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor drugssmokkel

De criminelen maakten gebruik van de zogenoemde airbagmethode, waarbij de drugs per vliegtuig vanuit het buitenland werd verzonden in bagagestukken. Beeld ANP

Het gaat in totaal om dertien veroordeelden, van wie negen Schipholmedewerkers, die zich in wisselende samenstelling en onderlinge coördinatie tussen maart en augustus 2018 schuldig hebben gemaakt aan elf incidenten van drugssmokkel of de voorbereiding daarvan. Zij kregen celstraffen van 20 tot 92 maanden opgelegd. In de meeste gevallen ging het om de smokkel van cocaïne en heroïne vanuit Afrika. Er is 88 kilo aan harddrugs in beslag genomen.

De criminelen maakten gebruik van de zogenoemde airbagmethode, waarbij de drugs per vliegtuig vanuit het buitenland werd verzonden in bagagestukken. Een medewerker op Schiphol stelde de middelen vervolgens veilig en zorgde dat ze ongemerkt het beveiligde deel van de luchthaven konden verlaten. Daarbij maakten de medewerkers misbruik van hun Schipholpas, waardoor ze zich vrij konden bewegen op de luchthaven.

Adressen in Amsterdam

Spil in de zaak is een 58-jarige Schipholmedewerker, die de hoogste celstraf kreeg opgelegd van zeven jaar en acht maanden. Hij had zowel een aansturende als uitvoeren rol en onderhield contact met de anderen. Hij regelde dat de ingevoerde drugs ongemerkt uit het beveiligde deel van de luchthaven konden worden vervoerd en dat er iemand klaarstond om de drugs buiten de luchthaven aan te nemen. Ook was hij regelmatig betrokken bij het afleveren van de drugs op adressen buiten Schiphol.

Een andere 58-jarige man kreeg zeven jaar en drie maanden cel. Hij stond in contact met de opdrachtgever van het transport in het buitenland en regelde dat de drugs werden onderschept na aankomst op de luchthaven. In meerdere gevallen was hij betrokken bij het afleveren van de drugs op adressen in Amsterdam en Almere.

Zes andere verdachten werden vrijgesproken vanwege onvoldoende bewijs. Tegen één verdachte is geen uitspraak gedaan omdat hij kort voor de uitspraak is gearresteerd in Mozambique en om zijn uitlevering is gevraagd. Een andere verdachte is nog voortvluchtig; zij vluchtte nadat haar voorlopige hechtenis in 2018 werd geschorst. Zij is bij verstek veroordeeld.

