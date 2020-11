Negatieve sneltest als deurbeleid bij huisfeestjes ‘ongewenst’

Een veilig gevoel tijdens een feestje of zonder mondkapjes werken: commerciële sneltests worden steeds vaker gebruikt door bedrijven en particulieren. Afnemers zetten de tests in als extra bevestiging van hun gezondheid, terwijl de tests daar niet voor zijn bedoeld.

De sneltests worden ingezet bij huisfeestjes. Dat gaat als volgt: een feestje wordt aangekondigd, waarna de sneltests worden geregeld. Een coronadeurbeleid, als het ware. Vlak voordat het feest echt losbarst, worden de gasten getest. Een duur geintje – de prijs van zo’n test kan oplopen tot 100 euro – maar daar krijg je wel een leuke avond voor terug, zonder de angst dat je corona krijgt.

Dat de sneltests inmiddels aardig zijn ingeburgerd, is ook te zien op sociale media. Zo haalt de bekende influencer Mascha Feoktistova, goed voor 600.000 volgers op Instagram, voor een fotoshoot nog vlug een sneltest. Even slikken bij het wattenstaafje in de neus, maar dan weet ze al na een kwartier: ik heb geen corona, de rest van het team evenmin. Daarop kan de fotoshoot zorgeloos plaatsvinden – zonder mondkapjes.

Het RIVM is bekend met het gebruik van commerciële coronatests. “Het gebeurt vaker, bijvoorbeeld bij de opnamen van tv-programma’s,” bevestigt een woordvoerder. Robert Das, directeur van Sensitest, een groothandelaar die coronatests aanbiedt, hoort eveneens regelmatig over het gebruik van de sneltests. “Mensen worden steeds vindingrijker, vooral ondernemers. In bepaalde bedrijfstakken, transport of de voedselproductie bijvoorbeeld, is het onvermijdelijk dat mensen dicht bij elkaar werken.”

‘Dit is niet de manier’

De GGD Amsterdam laat via een woordvoerder weten niet bekend te zijn met het ‘coronadeurbeleid’ bij feestjes, maar noemt het ‘ongewenst’. ‘We snappen dat Amsterdammers op zoek zijn naar mogelijkheden om elkaar toch te ontmoeten, maar dit is niet de manier.’

Ook mét negatieve sneltest is het namelijk niet verstandig om innig met een andere feestganger te gaan dansen: de sneltests zijn minder betrouwbaar dan de ‘gewone’ PCR-test die de GGD gebruikt. Bij ‘asymptomatisch testen’, dat wil zeggen iemand zonder klachten, is het verschil zelfs nog groter dan bij een test bij iemand die al hoestend en proestend de teststraat bezoekt.

Daar wringt dan ook de schoen: sneltests worden ingezet bij mensen die niet ziek zijn en dat vooral bevestigd willen zien. “Een tijdje terug hoorde ik over iemand die een reclame moesten opnemen,” zegt Das. “Ze hadden een arts geregeld en de hele crew getest. Maar ik hoor het meer: mensen die plotseling naar een begrafenis moeten, of zelfs naar een bevalling.”

Basisregels blijven gelden

Vooropgesteld: een sneltest is niet verboden, allesbehalve zelfs. Dat zegt ook het RIVM, maar sneltests zijn echt minder nauwkeurig. “De basisregels – het handen wassen, afstand houden, niet met groepen bij elkaar en vooral thuisblijven bij klachten – gelden gewoon.” Das, van Sensitest, benadrukt dat ook bij zijn klanten. “In het protocol van de sneltest staat: ook al is de uitslag negatief, blijf je aan de regels houden. Er is een minuscule kans dat je door het net glipt.”

Hoe minuscuul of groot die kans precies is, verschilt per test. Het RIVM heeft een vijftal sneltests gevalideerd. Naast dat vijftal zijn er legio andere tests in omloop. Het bedrijf van Das verkoopt er bijvoorbeeld één van de Chinese fabrikant Joysbio. “We verkopen er duizenden,” zegt Das, die benadrukt dat ook zijn product uitvoerig is getest. De validatie door het RIVM loopt nog.