Negatief reisadvies voor regio Antwerpen

Bijna verlaten winkelstraten en toeristische locaties in de binnenstad van Antwerpen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De regio Antwerpen kleurt oranje. Dat betekent dat reizen alleen mag als het echt noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld voor werk. Vakanties vallen daar niet onder. Wie toch gaat, is in de meeste gevallen niet verzekerd. Het negatieve reisadvies geldt niet voor de rest van België.

In Antwerpen is het aantal coronabesmettingen de laatste tijd fors gestegen. Alleen al vorige week zijn daar 1028 personen met gezondheidsklachten positief getest op Covid-19. Dat is veel meer dan in de rest van het land. Ter vergelijking: Oost-Vlaanderen had met 177 besmettingen na Antwerpen de meeste infecties.

Maatregelen

De lokale autoriteiten hebben daardoor de maatregelen al flink uitgebreid. Zo geldt er in Antwerpen vanaf woensdag een avondklok: tussen 23.30 en 06.00 uur mag iemand alleen met een gegronde reden op straat zijn, bijvoorbeeld omdat iemand naar zijn werk moet. Ook is de mondkapjesplicht er uitgebreid naar alle openbare locaties en mogen volwassenen niet meer samen sporten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt voortdurend de stijging van het aantal coronabesmettingen in andere delen van Europa in de gaten. Eerder werd daarom al een negatief reisadvies afgegeven voor Barcelona. Reisbestemming Kroatië is in zijn geheel oranje gekleurd, maar dat komt volgens het ministerie omdat het land te weinig gedetailleerde informatie afgeeft over welke regio’s wel en welke niet veilig zijn.

Code oranje

Code oranje wil zeggen dat mensen die in het betreffende gebied zitten het advies krijgen om zo snel mogelijk naar Nederland terug te keren en eenmaal thuis twee weken quarantaine te gaan. Dat hoeft niet op stel en sprong. Wie al in de provincie Antwerpen zit en toch al van plan was binnen nu en een paar dagen terug te komen, kan zijn reis afmaken. Maar wie een langer verblijf in Antwerpen gepland had of er nog heen wil, wordt dringend geadviseerd zijn plannen om te gooien.

Reisadviezen zijn niet bindend, u krijgt geen boete als u zich er niets van aantrekt. Maar u loopt wel het risico dat u vast komt te zitten wanneer de situatie nog verder verslechtert en er net als eerder dit jaar de grenzen dicht gaan. Ook keren verzekeraars doorgaans niets uit wanneer u iets overkomt en in oranje gebied zit.