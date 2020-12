Neelie Kroes wil veel meer haast met vaccin: ‘Er is een soort oorlogssituatie’

Beeld AFP

Volgens voormalig Europees commissaris en oud-minister minister Kroes is er sprake van een soort oorlogssituatie. Zij bepleit het benoemen van een drietal buitenstaanders met doorzettingsmacht om het proces te versnellen.

Kroes en Levi waren zondag in het tv-programma Buitenhof kritisch over het tijdspad dat minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge voor ogen heeft. Ze toonden zich niet onder de indruk van de motieven die de minister gebruikt om vast te houden aan een symbolische start van de vaccinaties op 8 januari, waarna in de derde week van januari pas grootschalig gaat worden ingeënt. Alle andere West-Europese landen beginnen eerder, velen nog dit jaar.

Hoe eerder Nederland begint, hoe beter, zei Levi vanuit zijn werkkamer in het Londense ziekenhuis waarover hij de leiding heeft. Hij toonde zich niet onder de indruk van tegenwerpingen vanuit de GGD dat de bijsluiter bij het vaccin nog niet is aangeleverd. Volgens Levi is de kans klein dat die bijsluiter veel zal afwijken van de reeds beschikbare bijsluiters in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Ook het nog ontbreken van een it-systeem waarmee kan worden vastgelegd wie welk vaccin krijgt, is in zijn ogen geen beletsel om aan de slag te gaan zodra het vaccin is afgeleverd. In Engeland is zo’n systeem nu ook niet voorhanden en is de registratie – van belang voor het geval er eventuele ongewenste bijwerkingen zijn – in handen van vooral huisartsen en ziekenhuizen. In een later stadium zullen die gegevens worden verzameld in een landelijke database, aldus Levi.

Inmiddels zijn enkele honderdduizenden Britten ingeënt tegen corona.

Ben Verwaayen

Oud-minister Kroes benadrukte dat er een noodsituatie heerst waarin snel handelen is gewenst. “Iedereen zo snel mogelijk vaccineren,” luidde haar oproep. Om het vertrouwen onder de bevolking te vergroten zouden de ministers zich publiekelijk moeten laten inenten.

Ze roept op tot de rentree van Fijke Sijbesma, oud-topman van chemiebedrijf DSM, als speciale coronagezant. Tot september was hij in die functie onder meer belast met het vergroten van de testcapaciteit. Met een generaal buiten dienst en met Ben Verwaayen, vertrouweling van premier Mark Rutte en oud-topman van onder meer British Telecom, zouden zij het vaccinatieproces vlot moeten trekken. Kroes: “Geef hen carte blanche.”

Afgelopen donderdag had de Tweede Kamer grote kritiek op het tijdspad dat De Jonge voor ogen heeft, maar volgens de minister moet zorgvuldigheid voorop staan.