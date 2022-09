Neef en vertrouweling van Ridouan Taghi krijgt zes jaar cel in Marokko

Beveiliging bij de bunker in Osdorp. Beeld ANP

Jaouad F. werd in oktober 2021 in Tétouan gearresteerd voor betrokkenheid bij een vergismoord in Marrakesh, waarbij de zoon van een hoge Marokkaanse rechter om het leven kwam.

Twee schutters hadden opdracht om Mustapha F. te vermoorden, volgens justitie een succesvolle drugssmokkelaar en gekende rivaal van Taghi, maar troffen door een blunder de zoon van een rechter, een 26-jarige geneeskundestudent. Die droeg net als F. een wit t-shirt en zat op de stoel waar F. kort daarvoor had gezeten. De twee schutters zijn veroordeeld tot de doodstraf.

Zes jaar gevangenisstraf

Het Landelijk Parket bevestigt dat ‘het OM van Marokko heeft vernomen dat Jaouad F. daar recent is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor deelname aan een criminele drugsorganisatie’.

Opvallend is dat de naam van de 28-jarige Jaouad F., bijnaam ‘Bolle’, al jaren veelvuldig voorkomt in tal van grote politieonderzoeken in Nederland. Zoals het Marengo-dossier, maar ook in geruchtmakende onderzoeken zoals de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B., en de liquidatie van Derk Wiersum, destijds advocaat van Nabil.