Nederlandse winkelbranche zet zich schrap voor komst Amazon

De Nederlandse winkelbranche hield lange tijd de adem in. Wanneer bestormt webwinkelreus Amazon de Nederlandse markt? Het antwoord op die vraag: waarschijnlijk al volgende maand.

Sinds 2014 kunnen klanten via de Nederlandse website van de Amerikaanse webwinkelreus al digitale boeken kopen. Voor miljoenen andere producten kunnen Nederlanders sinds 2016 ­terecht bij de Nederlandstalige pagina’s van het Duitse filiaal.

Amazon maakte woensdag bekend een nieuwe stap te zetten in Nederland. Een stap met behoorlijk wat gevolgen, want nog dit jaar worden miljoenen fysieke producten geïntroduceerd op Amazon.nl. Nederlandse webwinkels kunnen hun producten dan via Amazon gaan verkopen, waaronder kleding, elektronica, beautyproducten en ook levensmiddelen. De Nederlandse marktleider Bol.com biedt al langer ruimte aan leveranciers van buiten, die via de website hun artikelen kunnen aanbieden.

Dat Amazon nu hengelt naar Nederlandse webwinkels, kan volgens Olaf Zwijnenburg, ­retailspecialist van de Rabobank, voordeel op­leveren voor Nederlandse winkeliers en producenten. “Zeker als je spullen verkoopt die niet vallen onder dertien-in-een-dozijn. Als je bijvoorbeeld bijzondere schoenen maakt die je verder nergens ziet, biedt Amazon enorme kansen. Via dit platform vergroot je je markt en kun je stevig groeien. Een deel van de marge moet als commissie aan Amazon worden afgestaan, maar daar staat tegenover dat je zo extra omzet kunt draaien. Bij klanten die op eigen kracht niet zouden worden bereikt. Van lokale markt naar wereldwijd.”

Onbeperkt aanbod

Als je artikelen verkoopt die overal verkrijgbaar zijn, wordt het volgens Zwijnenburg een lastig verhaal. “De prijzen zijn door het webwinkelen transparanter en scherper geworden. Als er een grote jongen als Amazon bijkomt, ontstaat nog meer druk op prijzen en marges. Er kan een prijzenoorlog ontstaan en dat kan funest zijn voor sommige retailers. Ik vrees dat vooral de fysieke winkelier de dupe wordt.”

Hij verwacht dat de Nederlandse entree van Amazon de Nederlandse retailsector hoe dan ook op z’n kop zet. “Dit bedrijf streeft naar marktdominantie in ieder land waar het operationeel is. Ons land zal vanuit het nieuwe distributiecentrum in het Duitse Mönchengladbach worden bevoorraad.”

“Opvallend is dat de discussie over Amazon zich vaak toespitst op wat dit betekent voor ­Nederlandse onlinewinkels als Bol.com, Wehkamp en Coolblue. Naar onze mening is de impact veel grote en zijn de gevolgen veel breder en fundamenteler. Amazon zal de gehele ­Nederlandse winkelsector, zowel online als ­fysiek, dwingen tot actie.”

Op korte termijn zal de groei van Amazon volgens Zwijnenburg vooral ten koste gaan van ­fysieke winkels. “Online kopen biedt de klant veel voordelen, waaronder gemak, de mogelijkheid tot een goede prijsvergelijking en een vrijwel onbeperkt productaanbod. Winkels stellen daar nu onvoldoende voordelen tegenover. Veel winkels zijn pakhuizen met een kassa, die ­alleen spullen verkopen die overal te koop zijn.”

Om te overleven zullen fysieke winkels zich meer op service moeten richten. Zwijnenburg: “Ze moeten zorgen voor een combinatie van een goede onlinepropositie en fysieke aanwezigheid in de buurt. Hierdoor krijgen klanten meer service en gemak en heb je een troef in handen die Amazon niet heeft.”

Voor Amazon is Nederland een kleine markt. In 2018 draaiden de Amerikanen een omzet van 209 miljard euro, maar daar vallen ook andere diensten onder, zoals webservices, waarin dochter Amazon Webservices (AWS) de grootste is.

Grote jongens

Ter vergelijking: Bol.com – onderdeel van supermarktgigant Ahold Delhaize, die goed is voor 63 miljard omzet – scoorde een omzet van naar verluidt 2 miljard euro. CoolBlue is goed voor 1,4 miljard, Wehkamp haalt 700 miljoen. Die bedrijven tonen zich niet onder de indruk van de imposante cijfers van Amazon.

“We staan er sterk voor,” zegt een woordvoerder van Bol. “Wij kijken naar Amazon niet anders dan naar andere bedrijven. We gaan niet opeens kleding verkopen, omdat zij dat ook doen. Dat doen we pas als onze klanten aangeven daar ­behoefte aan te hebben. Bol.com heeft voor een duidelijke strategie gekozen. Onze communicatie en ons assortiment zijn toegespitst op de lokale markt. We kunnen ruim 10 miljoen klanten meer dan 23 miljoen artikelen aanbieden, voor een groot deel omdat we samenwerken met ruim 25.000 lokale ondernemers. Door krachten te bundelen met Nederlandse en Belgische winkeliers hebben we grote stappen gezet in de e-commercemarkt.”

Wehkampbaas Graham Harris: “Wij zijn interessanter, authentieker, relevanter, inspirerender, met meer services en hulp. Niet zo’n ­platform dat alles biedt in een eindeloze zoek­machine met een waanzinnig aantal producten, waar je zelf je weg maar moet zien te vinden.”

Wijnand Jongen, directeur van Thuis­winkel.org, de belangenbehartiger van webwinkels, denkt dat vooral de Nederlandse consument de winnaar is van de komst van Amazon. “Meer keuze, scherpe prijzen. De markt wordt er zeker niet saaier op. Wel is het zo dat de grote jongens nog meer gaan domineren, dat gaat ten koste van ondernemers. Voor zowel online- als fysieke winkeliers is dit het signaal dat klantenbinding, kwaliteit, loyaliteit en service nog ­belangrijker worden.”