Nederlandse voetbalsters beginnen WK met 1-0-zege op Portugal

Stefanie van der Gragt viert de 1-0. Beeld ANP / EPA

Oranje heeft na een wedstrijd drie punten in groep E, net als de voetbalsters van de Verenigde Staten. De Amerikaanse regerend wereldkampioen won de eerste wedstrijd met 3-0 van Vietnam. De voetbalsters van Jonker spelen op 27 juli tegen de Verenigde Staten en op 1 augustus tegen Vietnam.

Het overdekte stadion Forsyth Barr, met zo'n 26.000 plekken, zat voor ruim een derde vol. De tribunes kleurden in het regenachtige Dunedin deels oranje, maar er waren ook enkele tientallen fans met Portugese vlaggen te zien.

Verschillende Nederlandse fans lieten weten dat zij vanuit steden als Christchurch, Queenstown en Invercargill op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland naar Dunedin waren gereden om de wedstrijd tegen Portugal te bekijken.

Lastige tegenstander

Volgens bondscoach Andries Jonker was het winnen van het duel heel belangrijk. “De eerste wedstrijd op een WK moet je hoe dan ook winnen. Dat is gelukt en daar zijn we erg blij mee,” zei Jonker na afloop bij de NOS.

De bondscoach vond Portugal een lastige tegenstander. “Ze hebben het ons moeilijk gemaakt door drie keer van speelwijze te wisselen. Maar we hebben geen kans weggegeven. Jill Roord en Daniëlle van de Donk na de rust hadden het makkelijker kunnen maken als ze hadden gescoord. Als je de 2-0 maakt, komt er rust in de tent.”

De zege op Portugal is volgens Jonker cruciaal ook met het oog op de volgende wedstrijd tegen wereldkampioen Verenigde Staten. “Het zorgt voor een ontspannen houding. Als je niet wint, is die wedstrijd van het allergrootste belang. Nu wordt het een uitdaging. We gaan spelen voor wat we waard zijn.”

