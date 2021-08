Nederlandse vakantiegangers trappen landgenoot (18) tot bloedens toe na stapavond in Italiaanse club

Het Gardameer in Italië. De mishandeling vond plaats in de Italiaanse stad Garda. Beeld NurPhoto via Getty Images

Het 18-jarige slachtoffer liep flinke verwondingen op in het gezicht en had meerdere hechtingen nodig. Tegen de verdachten is aangifte gedaan van zware mishandeling.

De vier Nederlandse verdachten zijn tussen de 20 en 21 jaar, horen bij dezelfde vriendengroep en verbleven in hetzelfde appartement, bevestigt een woordvoerder van de carabinieri (Italiaanse politie). De jongeren zouden na een avondje stappen onder invloed van alcohol een 18-jarige landgenoot hebben lastiggevallen.

Tot bloedens toe

Dat deden ze door hem uit te schelden en te provoceren. De 18-jarige Nederlander wilde een conflict vermijden en vertrok richting de camping waar hij samen met zijn ouders verbleef.

Onderweg kwam hij zijn belagers opnieuw tegen. Ze schopten en sloegen hem tot bloedens toe tegen de grond. Het slachtoffer raakte gewond en had ter plaatse medische zorg nodig.

Getuigenverklaringen

De vier belagers sloegen na de mishandeling op de vlucht, maar op basis van ooggetuigenverklaringen kon de carabinieri (Italiaanse gendarmes) de Nederlanders snel arresteren. Ze werden beschuldigd van zware mishandeling en zijn inmiddels weer op vrije voeten.

De 18-jarige jongen raakte dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest voor behandeling. Hij liep vooral zware verwondingen op aan het oog. Inmiddels is hij ontslagen uit het ziekenhuis.

Proces in Italië

Volgens de Italiaanse politie is de kans groot dat alle betrokken Nederlanders inmiddels weer terug in eigen land zijn. Mocht het tot een proces komen, dan hebben de autoriteiten het volste vertrouwen dat het proces in Italië zal plaatsvinden, aldus een woordvoerder.

Mallorca

Eerder deze maand mishandelde een groep Nederlandse jongens vakantiegangers op Mallorca. De 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen raakte daarbij zo ernstig gewond raakte dat hij vier dagen overleed. Voor die fatale mishandeling heeft de politie een 19-jarige en een 18-jarige verdachte opgepakt.