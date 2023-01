Nederlandse tiener opgepakt in Griekenland voor verkrachting 9-jarig meisje

Een strand bij Thessaloniki. Beeld Getty

De aanhouding van de jonge Nederlander vond vorige week dinsdag plaats in het plaatsje Oreokastro, maar wordt nu pas naar buiten gebracht. De zaak kwam aan het rollen nadat de moeder van het jonge slachtoffer de politie had gewaarschuwd dat de verdachte haar dochter zou hebben mishandeld en misbruikt. Dat zou zijn gebeurd in de woning van de moeder, die ook van Nederlandse komaf is.

De moeder en de tiener, die 17 of 18 jaar is, zijn bekenden van elkaar, schrijven Griekse media. De verdachte zou bij de vrouw hebben verbleven. Toen hij hoorde dat de moeder hem bij de politie zou aangeven, rende hij de woning uit en sloeg op de vlucht. Later zou hij zijn herkend door twee agenten die geen dienst hadden.

Aangifte

De jongeman probeerde aan de agenten te ontkomen door zich te verstoppen in een winkel, maar werd uiteindelijk toch in de kraag gevat. Bij zijn aanhouding zou hij zich hebben verzet. Een van de agenten raakte daarbij lichtgewond. Sommige Griekse media publiceren foto’s van de arrestatie van de Nederlander. Bij hem werd een scherp voorwerp gevonden dat hij vermoedelijk als wapen zou hebben gebruikt.

Inmiddels zit de tiener vast. In zijn eerste verklaring heeft hij alle aantijgingen ontkend. Toch is zijn voorlopige hechtenis verlengd vanwege de ernst van de verdenking. Hoe het met het vermeende slachtoffer gaat, kan Buitenlandse Zaken niet zeggen. De moeder van het meisje heeft aangifte gedaan.

Thessaloniki ligt in het noorden van Griekenland en is de op een na grootste stad van het land. De stad heeft ruim 320.000 inwoners.