Nederlandse staat op Valentijnsdag gedagvaard om gratis anticonceptie

Op dit moment wordt anticonceptie alleen vergoed tot 21 jaar, en dan valt het vaak nog binnen het eigen risico. Volgens de belangenorganisaties is anticonceptie een fundamenteel recht en moet het door de overheid gratis worden verstrekt.

Vorig jaar startten de organisaties een petitie, die uiteindelijk 55.000 keer werd ondertekend. Ze dienden die vervolgens in ter ondersteuning van de motie-Ploumen, over het opnemen van anticonceptie in het basispakket. De motie werd niet aangenomen.

Vandaar de dagvaarding. Mensen konden zich de afgelopen maanden online opgeven als mede-eiser in de zaak. Al snel hadden duizenden mensen zich hiervoor ingeschreven: de teller stond vrijdag op 7359.

De populariteit kwam volgens Eline Peters van De Goede Zaak niet echt als een verrassing. “Het was wel duidelijk dat het onderwerp onder de mensen speelt.”

Symbolische dag

De keuze om de dagvaarding op Valentijnsdag in te dienen is symbolisch, aldus Peters. “De dag van de liefde is wel een mooie dag om de staat te dagvaarden.”