Nederlandse spaarders zoeken hogere rentes in buitenland

Beeld Getty Images

“In mei ging dagelijks tien miljoen euro Nederlands spaargeld via ons platform naar buitenlandse banken,” zegt Eelco Habets, directeur Nederland bij spaarplatform Raisin. “Inmiddels is het al gegroeid tot honderd miljoen per week. Vergeleken met het begin van het jaar is de wekelijkse totale hoeveelheid spaargeld die via ons bij onze partnerbanken staat al nagenoeg verdrievoudigd.”

Via Raisin kunnen spaarders hun spaargeld stallen bij tientallen buitenlandse banken. En die geven een veel hogere rentevergoeding dan de grote Nederlandse banken. Voor een spaarrekening zonder voorwaarden is de hoogste rente momenteel 2,6 procent, ruim het dubbele van de 1,25 die de Rabobank biedt.

Concurrentie

De concurrentie voor de grootbanken – ING, Rabobank en ABN Amro – komt niet alleen uit het buitenland. Onlinebank Bunq heeft een spaarrekening die 2,46 procent rente geeft. Vorige week maakte de bank bekend dat er inmiddels 4,5 miljard euro aan spaargeld is opgehaald, een verdubbeling in een paar maanden tijd. Ook beleggingsapps als Bux en Trade Republic zien het spaargeld toestromen sinds ze spaarrekeningen met hogere rentes aanbieden.

“Er is fundamenteel meer belangstelling voor sparen met hogere rendementen,” ziet Roland Bieleveldt, directeur van vergelijkingsplatform vanspaarbankveranderen.nl. “Het wordt ook normaler om naar buitenlandse banken te gaan voor een hoger rendement.”

De spaarder kijkt niet alleen naar vrij opneembaar sparen, ziet Habets. “Depositosparen, waarbij je je geld voor een bepaalde periode vastzet, wordt steeds populairder. Inmiddels heeft meer dan de helft van onze klanten een of meer termijndeposito’s.” Wie zijn geld een jaar vastzet, kan zo 4 procent rente krijgen.

Dat spaarders nog aarzelen om over te stappen, heeft onder meer te maken met koudwatervrees en slechte ervaringen in het verleden. Met name het debacle met de IJslandse bank Icesave heeft spaarders kopschuw gemaakt. Ook het faillissement van DSB Bank zorgde ervoor dat spaarders sneller kozen voor de zekerheid van de grote banken, ook al levert dat minder rente op.