Nederlandse Sara (40) dood gevonden in Italië na maandenlange vermissing

Sara Ahmed Lemlem. Beeld Chi l ha visto

Het lichaam van de Nederlandse werd vanmiddag door een groepje arbeiders gevonden in de liftschacht van een gebouw in aanbouw, op slechts een paar minuten lopen van haar huis. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De politie houdt vooralsnog alle scenario’s open en zegt te wachten op de resultaten van de autopsie, schrijven Italiaanse media.

Vermissing

De vrouw raakte op zaterdag 4 december vermist nadat ze na een ruzie met haar partner vrijwillig zou zijn vertrokken vanaf haar huis in Vigevano. In een televisieprogramma wordt gesuggereerd dat de Italiaanse vriend van Sara mogelijk iets te maken zou hebben met haar verdwijning, maar dat ontkende hij in alle toonaarden. “Iedereen is vrij om te denken wat hij wil, maar ik weet dat ik geen geweld tegen Sara heb gebruikt en zij ook niet tegen mij. Er ontstond een zeer verhitte discussie, maar het bleef bij woorden,” zei hij tegen de kijkers van opsporingsprogramma Chi l ha visto.

Sara en haar vriend. Beeld Chi l ha visto

Sara voelde zich volgens haar vriend niet langer thuis in Italië. Ze had geen vrienden en kreeg geen fatsoenlijk werk. Toen ze aan haar vriend vertelde dat ze terug naar Nederland wilde, liep het uit op een conflict. Daarin liepen de emoties hoog op. “Ik vertelde haar dat ik haar begreep en dat zij moest doen wat het beste voor haar was. Toen ze zei dat ze naar buiten ging, dacht ik dat ze even wilde afkoelen. Maar Sara kwam nooit meer terug. Het was 22.30 uur en vanaf dat moment is er geen spoor meer van haar te bekennen.”

De vermissing van Sara Ahmed Lemlem werd breed uitgemeten in diverse Italiaanse kranten en nieuwssites.