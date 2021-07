Nederlandse Oliver (18) mag de ruimte in als jongste astronaut ooit

Oliver Daemen Beeld AP

De Nederlander is dan ook de vierde geboren Nederlander die ooit in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers. ‘Dit is een droom die uitkomt’, zegt Oliver in een persbericht dat Blue Origin verspreidde. ‘Ik had hier helemaal niet meer op gerekend, totdat vorige week dat verrassende telefoontje van Blue Origin kwam. Dit is zo onvoorstelbaar gaaf! De vlucht naar en in de ruimte duurt maar tien minuten, maar ik weet nu al dat dit de bijzonderste tien minuten van mijn leven worden.’

Lancering

De lancering staat gepland voor dinsdag. De raket gaat daarbij naar ongeveer 100 kilometer hoogte.

Op de vlucht wordt Oliver vergezeld door Jeff Bezos, diens broer Mark en de 82-jarige Amerikaanse Wally Funk, de oudste astronaut ter wereld. Het feit dat Bezos de oudste én jongste astronaut kan meenemen op zijn eerste commerciële ruimtevlucht was doorslaggevend in de keuze voor de Nederlander. Ook Daemens grote passie voor ruimtevaart was van belang, aldus het ruimtevaartbedrijf. “Oliver vertegenwoordigt een nieuwe generatie mensen die ons helpen om een weg naar de ruimte te bouwen.”

De 18-jarige uit Tilburg deed vorige maand samen met zijn vader Joes mee aan een speciale veiling voor het goede doel. De hoogste bieder die eigenlijk mee zou gaan, haakte voor deze vlucht af. Toen viel de keuze op de jonge Nederlander.

Vliegbrevet

Daemen benutte het afgelopen jaar, na het halen van zijn vwo-diploma, voor het halen van zijn vliegbrevet. Dit jaar begint hij aan de studie natuurwetenschappen en innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht.

Vader en zoon zijn donderdag naar Amerika vertrokken. Daar ondergaat Oliver een korte, intensieve astronautencursus om dinsdag te worden gelanceerd.

Bezos is met zijn ruimtevaartbedrijf verwikkeld in een concurrentiestrijd met twee andere miljardairs, die ook toeristische vluchten naar de ruimte willen verkopen. Concurrent Richard Branson maakte vorige week zelf een vlucht naar de rand van de dampkring. De derde is Elon Musk, de man achter PayPal en Tesla. Hij wil met zijn bedrijf SpaceX rondvluchten langs de maan gaan aanbieden.