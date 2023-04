Nederlandse moslims in problemen door ‘onterechte terreurmeldingen’: ‘Ik wil mijn vrijheid terug’

Door mensen op basis van vaak ‘zachte’ informatie in verband te brengen met terreur, zouden Nederlandse inlichtingen- en opsporingsinstanties tientallen moslims reisproblemen hebben bezorgd. De ombudsman begint een verkennend onderzoek en enkele vermeende slachtoffers bereiden rechtszaken voor.

“Ik wil mijn vrijheid terug.” Een islamitische prediker uit Utrecht die anoniem wil blijven, is kort en krachtig over de reden van de rechtszaak die hij wil aanspannen tegen de Nationale Politie.

In de zomer van 2021 kwam hij Turkije niet in, toen hij met zijn gezin per auto arriveerde voor een vakantie. Waarom, dat bleef onduidelijk. Kort daarop kwam hij ook bij de douane in Kroatië in de problemen. “Ik werd lang ondervraagd. Wat ik van IS vond. Waarom ik in Syrië was geweest. Hij bleef erop terugkomen, terwijl ik daar nooit ben geweest.”

Zijn ervaringen komen overeenkomen met die van Bilal, die evenmin met zijn volledige naam in de openbaarheid wil. Hij werd, toen hij met zijn vrouw in het voorjaar van 2022 naar Istanboel reisde, op het vliegtuig terug naar Nederland gezet met een inreisverbod. Eerder was hij in Sri Lanka langdurig ondervraagd vanwege een vermeende Interpolmelding.

“De politie heeft in een gesprek erkend dat ik gesignaleerd stond. Toen ik vervolgens een officieel inzageverzoek in mijn dossier deed, werd dat opeens ontkend.”

Zeker zeventig meldingen

Ook Bilal hoopt via de rechter duidelijkheid te krijgen. Zijn zaak dient mogelijk nog deze maand. Net als de prediker uit Utrecht krijgt hij juridische steun via Muslim Rights Watch Nederland (MRWN), een belangengroep die een meldpunt heeft voor moslims die met name bij buitenlandse reizen in de problemen komen omdat ze een terreurrisico zouden vormen. Er zouden inmiddels zeker zeventig meldingen zijn.

“Slechts twee daarvan betreffen mensen die zijn vrijgesproken van terrorisme,” zegt Adil el Kanfoudi van MRWN. “De anderen hebben geen strafblad en zijn nooit aangemerkt als verdachte. Denk aan ambtenaren, predikers, moskeebestuurders. Mensen die zich op een of andere manier in het publieke debat hebben gemengd. Of hun kind thuishouden als Sinterklaas op school komt.”

Sommigen hebben ook in Nederland moeilijkheden, aldus El Kanfoudi. “Die zijn meermaals gearresteerd en nadien met excuses vrijgelaten. Of ze zijn in een laat stadium van een sollicitatie opeens afgewezen.”

Yesilgöz biedt hulp aan

Vorig najaar meldde onderzoeksprogramma Argos al dat tientallen Nederlanders op buitenlandse luchthavens worden teruggestuurd of soms kort vastzitten vanwege een vermeende terreurconnectie, terwijl ze zelf in het duister tasten over de reden van de verdenkingen. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) zei in de Tweede Kamer betrokkenen te willen helpen. Volgens MRWN is daar nog niets van terecht gekomen.

De nationale ombudsman gaat een ‘verkennend onderzoek’ uitvoeren, aldus een woordvoerder. Dat is complex, omdat het niet alleen om de politie zou gaan, maar ook om instanties als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en marechaussee.

MRWN heeft drie casussen geselecteerd voor rechtszaken. El Kanfoudi: “Er is iets in beweging gekomen door Argos. Maar de politie tracht tijd te rekken en zegt bij alle officiële informatieverzoeken dat er geen belastende meldingen zijn.”

In december sprak El Kanfoudi met de politie over Bilal. In dat gesprek werd erkend dat over hem een Sis-melding is gedaan, waarmee autoriteiten gewaarschuwd worden over iemand in het zogenoemde Schengeninformatiesysteem. Maar zo’n melding geldt alleen voor landen in het Schengengebied (bijna alle EU-lidstaten) en kan niet verklaren waarom Bilal werd geweigerd door Turkije.

Hijzelf denkt dat het is te herleiden tot een reis uit 2021 met iemand die een liefdadigheidsorganisatie heeft die in Syrië actief is. “Ik vermoed dat hij in het vizier van de autoriteiten was en dat daarom over mij een melding is gedaan.”

El Kanfoudi gaat ervan uit dat het een Interpolmelding was, die ook landen buiten de EU bereikt – zoals Turkije. Dat de politie dit niet zou willen erkennen, wijt hij aan het feit dat voor zo’n melding strengere maatstaven gelden dan bij een Sis-melding, waaraan niet zou zijn voldaan. “Veel van de problemen van mensen die naar ons toe komen houden verband met Interpolmeldingen.”

Nasleep van aanslagen

Die indruk heeft ook Jelle van Buuren, die zich als universitair docent in Leiden bezig houdt met radicalisering en terreurbestrijding. Met name in de nasleep van terreuraanslagen door IS in Parijs en Brussel staan opsporingsinstanties in Europa onder grote druk om zoveel mogelijk informatie met elkaar uit te wisselen, legt hij uit.

“Relatief zachte verdenkingen kunnen volstaan. Het is vooral tijdens de strijd tegen IS gebeurd, toen vanuit Europa mensen uitreisden naar het kalifaat. Dat ging doorgaans via Turkije, dat zo een essentiële partner werd van Nederland.”

De consequenties zijn moeilijk terug te draaien. Want de Nederlandse instanties kunnen een melding ongedaan maken in hun computersystemen, maar hebben geen grip op het buitenland. “Als informatie eenmaal over de grens gaat, ben je het eigenaarschap kwijt. Zelfs met de beste wil van de wereld is dan niet meer na te gaan waar het allemaal is beland. Het kan bij de Amerikanen komen, bij binnenlandse diensten et cetera.”

Van Buuren: “Het is aan de politiek er iets aan te doen. Verdragen en afspraken tussen landen maken het nu mogelijk ruimhartig namen uit te wisselen op basis van zachte vermoedens. Wil je dat voorkomen, dan moet je dat in die verdragen afspreken. En anders moet de politiek volmondig erkennen dat dit de consequentie is van de grote aandacht voor terreurbestrijding en dat ze dat voor lief neemt.”