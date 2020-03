Nederlandse met corona is geschrokken van reacties op sociale media: ‘Die maken me pas écht ziek’

Een telefoon met het speciale telefoonnummer 0800-1351 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor vragen omtrent het coronavirus. Beeld ANP

De 45-jarige vrouw uit Helmond is direct na terugkomst van haar vakantie in Noord-Italië met haar gezin uit eigen beweging in quarantaine gegaan. “Ik heb echt moeten aandringen op een test.”

“Meerdere malen heb ik de huisartsenpost gebeld. Om te vertellen dat ik me niet goed voelde, dat ik vlakbij een risico-gebied was geweest en dat ik me daarom moest laten testen op het coronavirus. Ik kreeg te horen: ‘u zit op het randje, wacht eerst maar af en kruip onder de wol.’ Ik heb echt moeten aandringen op een test,” vertelt ze via de telefoon.

De 45-jarige vrouw wil haar verhaal kwijt omdat ze enorm is geschrokken van de reacties op sociale media, nadat maandagmiddag het nieuws kwam dat ook in Helmond het coronavirus is opgedoken. Al snel werd duidelijk dat het om een gezin uit Stiphout gaat. Haar gezin, dus. En ook al weet iedereen in het dorp wie ze zijn, haar verhaal doet ze liever anoniem.

Geen fysiek contact met de buitenwereld

De komende veertien dagen moeten ze met zijn vieren in isolatie thuis doorbrengen en mogen ze geen fysiek contact met de buitenwereld hebben. De boodschappen moeten ze laten bezorgen, de kinderen van 8 en 10 jaar oud kunnen de komende twee weken niet naar school. “Van het coronavirus heb ik zelf niet veel last gehad, misschien zelfs nog wel minder dan een normale griep. Nu na twee dagen ben ik er eigenlijk wel weer bovenop. Maar waar ik écht ziek van ben, dat zijn de reacties op sociale media. Mensen die vinden dat we daar hadden moeten blijven of dat we niet hadden moeten weggaan.”

Het gezin was tijdens de voorjaarsvakantie op wintersport gegaan in de Italiaanse regio Trentino. “Toen wij op vrijdag vertrokken was dat geen risico-gebied. We zaten in Selva. Pas op maandag kwamen berichten dat er een corona-geval was in een naburige provincie Veneto, dat óók verbinding heeft met het skigebied. Het ligt in een andere provincie, maar je kunt ernaar toe skiën. We zaten met mensen uit dat gebied in de stoeltjeslift.”

‘Dat zal ons niet overkomen’

“Toen ik me op de terugreis niet goed voelde worden, hebben we gelijk tegen elkaar gezegd: dat zal ons niet overkomen, dat we het virus op anderen in onze omgeving over zullen brengen. We besloten meteen naar huis te gaan, opa's en oma's te weren, niet naar buiten te gaan en de huisartsenpost te bellen. De GGD heeft heel professioneel en zorgvuldig gewerkt.”

De Helmondse: “Ik ben trots op ons handelen. Als ik dat niet had gedaan, waren de kinderen nu naar school gegaan met alle gevolgen van dien.”