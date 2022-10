Nederlandse loterijen: probleemgokker moet beter worden beschermd

Beeld Getty Images/iStockphoto

Het is deze week een jaar geleden dat de online gokmarkt met tien legale aanbieders werd geopend. Dat aantal is inmiddels naar liefst 22 opgelopen, inclusief internationale giganten als Unibet. Maandelijks spelen Nederlanders voor 80 tot 90 miljoen euro online. Inmiddels zijn er al 1,3 miljoen spelaccounts aangemaakt; gemiddeld verliezen spelers maandelijks 153 euro per account.

Hoewel aanbieders de spelers actief moeten monitoren op risicovol speelgedrag, kan die bescherming beter, stelt Holland Casino. “Mensen die na een speelverbod voor het eerst weer online of in een van onze vestigingen spelen, moeten eerst een nazorggesprek krijgen,” vindt directeur Petra de Ruiter. “Nu is voor ons niet te zien of iemand in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) stond en een tijd niet mocht spelen.”

De Kansspelautoriteit (Ksa) dient dit volgens het staatsbedrijf mogelijk te maken. Directeur De Ruiter stelt verder dat een gedwongen opname in dit speelregister te lang duurt. “Zo’n inschrijving vergt zes weken. Intussen kan iemand gewoon verder spelen, met alle risico’s van dien.”

Branchbrede speellimieten

De Toto grijpt de eerste verjaardag van de online gokmarkt aan om voor branchbrede speellimieten te pleiten. “Bij Toto hanteren wij een maximumverlies van 400 euro per maand voor 18- tot 23-jarigen,” zegt woordvoerder Thomas van Vessem van de Nederlandse Loterij, waar Toto onder valt. “Maar als dat bedrag wordt bereikt, kunnen ze elders gewoon verder spelen.” De speellimiet moet daarom uniform zijn, vindt het bedrijf. “Verliest iemand 200 euro bij ons, dan kan hij in dat geval elders nog slechts 200 euro verliezen.”

Brancheclubs Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) en Netherlands Online Gambling Association (Noga) steunen het door Holland Casino voorgestelde nazorggesprek. De Kansspelautoriteit is eveneens positief, maar stelt dat het aan de politiek is. “Omdat het persoonsgegevens van spelers betreft, vergt dit een wetswijziging,” zegt woordvoerder Jan Erik van der Werff.

Branchebrede limieten om spelers te beschermen noemt de Kansspelautoriteit een goed idee. Wel zitten er ict-technisch gezien haken en ogen aan. Andere gokbedrijven lijken minder enthousiast. De Noga, waarin buitenlandse aanbieders zitten, spreekt van een ‘lastige puzzel’. “Enerzijds wil je gokkers behoeden voor te veel geld vergokken, tegelijkertijd wil je mensen niet wegjagen. Er zijn duizenden illegale aanbieders online, die geen identificatie vragen of leeftijdscontrole uitvoeren.”

Komende donderdag staat het online gokken op de agenda van de Tweede Kamer. Ook de maximum speellimieten komen dan aan de orde.