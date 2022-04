Nederlandse inflatie licht gedaald naar 11,2 procent in april

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is tanken fors duurder geworden. Beeld ANP

Daarmee ligt de inflatie nog wel op een zeer hoog niveau. Vooral de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne jagen de inflatie aan. Maar automobilisten zijn aan de pomp wat minder kwijt dan in maart vanwege de accijnsverlaging op benzine en diesel. Dat zorgt voor een dempend effect op de inflatie.

Het CBS brengt het cijfer naar buiten vanwege de bekendmaking van de inflatie van de eurozone door het Europese statistiekbureau Eurostat later op de dag. Er wordt gebruikgemaakt van de Europees geharmoniseerde meetmethode, die in het leven is geroepen om de inflatiegegevens van verschillende Europese landen goed met elkaar te kunnen vergelijken. De berekening verschilt iets van de normale manier waarop het CBS de inflatie becijfert.

Koopkracht

In de eurozone lag de inflatie in maart op 7,4 procent. De hoge inflatie ondermijnt de koopkracht van huishoudens. Vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank (ECB) zei donderdag dat de inflatie het hoogste punt nadert en dat de prijzen in de tweede helft van het jaar mogelijk wat minder sterk zullen stijgen. Hij denkt overigens niet dat de inflatie direct weer op een laag niveau uitkomt.

De ECB kijkt bij zijn rentebeleid scherp naar de inflatie op de middellange termijn. Het doel daarvoor is 2 procent. De geldontwaarding mag best een tijdje daarboven liggen, besloot de centrale bank eerder. Toch is de huidige hoge inflatie reden voor de ECB om versneld zijn opkoopprogramma’s af te bouwen. Zodra dat gebeurd is, zou de rente omhoog kunnen. Kenners van de centrale bank houden daarom rekening met een renteverhoging in de zomer.

