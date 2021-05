Nederlandse economie door coronamaatregelen in recessie beland

De Nederlandse economie is in een recessie beland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kromp de economie in het eerste kwartaal van 2021 met 0,5 procent, na ook al een minieme krimp in het slotkwartaal van 2020. Als er twee kwartalen op rij sprake is van economische neergang is technisch sprake van een recessie.