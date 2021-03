Nederlandse criminelen kochten agenten om bij opsporingsdiensten in Dubai: ‘Ik heb Interpol, zij zijn corrupt’

Nederlandse criminelen hebben via corrupte contacten bij Interpol geprobeerd rivalen te laten arresteren in Dubai: een ongekende poging om een buitenlands strafrechtsysteem te manipuleren.

Ping!

Op woensdag 17 april om 19.27 uur komt een versleuteld berichtje binnen op de cryptotelefoon van een gebruiker die zich Slempo noemt. ‘XXXX zetten hem als spion/terrorist/ drugsdealer in het systeem. Hierna wordt hij of meerdere van die groep aangehouden bij het verlaten of binnenkomen in Dubai. Hierna hebben we geen controle meer op de gang van zaken… klopt het zo?’ wil een zekere Luxuryballoon weten.

‘Klopt wat je zegt maat.’

Volgens het Openbaar Ministerie is Luxuryballoon de alias van de 49-jarige Roger ‘Piet Costa’ P. Deze Rotterdamse crimineel geldt als een sleutelfiguur in de wereld van de internationale cocaïnehandel. Slempo is volgens justitie Utrechter Robin van O. Beiden willen niet zeggen of zij de personen achter de nicknames te zijn.

‘Gemarteld voor info’

Ze worden er inmiddels van beschuldigd hoofdrollen te hebben gespeeld bij de bouw van de ‘martelcontainers’ die afgelopen zomer zijn aangetroffen in een loods in het Brabantse Wouwse Plantage. Daarnaast worden ze verdacht van betrokkenheid bij grote drugstransporten.

Het belangrijkste bewijs ziet justitie in onderlinge chatgesprekken; heel veel chatgesprekken, tussen Slempo en Luxuryballoon en kennelijke getrouwen in hun entourage. Die communicatie kwam aan het licht toen het Team High Tech Crime van de recherche er vorig jaar in was geslaagd de versleutelde berichtenservice EncroChat te kraken.

Op een persconferentie over die hack van EncroChat stelden de autoriteiten dat hierdoor liquidaties waren voorkomen en dat grote hoeveelheden drugs en geld waren onderschept. Daarnaast lieten de ontsleutelde berichten licht schijnen op corrupte ambtenaren – wat voor de Nationale Politie reden was een apart onderzoeksteam op te zetten om die corruptie uit het apparaat te snijden.

Berichtenverkeer dat onlangs aan strafdossiers is toegevoegd, wekt sterk de indruk dat Nederlandse criminelen over corrupte contacten bij opsporingsdiensten in Dubai konden beschikken.

Ping!

‘Ik heb Dubai gesproken en we kunnen ze als spionnen laten oppakken dan worden ze gemarteld voor info,’ schrijft Slempo. ‘Als je hun voornaam en achternaam hebt kunnen we hun vlieggegevens zien wanneer ze naar NL vliegen of zijn geweest.’

De groep rondom Roger P. is vaker in verband gebracht met ambtelijke corruptie. Zo zouden corrupte douaniers in de haven van Rotterdam containers met drugs ongestoord laten binnenkomen. Ook zou de organisatie door corrupte politiemensen op de hoogte worden gehouden van onderzoeken tegen leden. Nu wil de groep via overheidsdienaren in Dubai criminele rivalen klem laten zetten.

Horloges en vastgoed

In de berichten speculeren de schrijvers openlijk over martelingen, over het afnemen van al het bezit dat de rivalen voor tientallen miljoenen in Dubai hebben en over lange celstraffen in Dubai óf uitzetting, waarna ‘een welkomst­comité’ de rivalen in Nederland zou kunnen opwachten. (Slempo: ‘Laat ’m doodsteken door een junk als het moet, die nog 4 maanden te leven heeft, op vliegveld.’)

Waar komt deze wraakzucht vandaan? Begin 2020 ontstaat een hoogoplopend conflict binnen een internationaal netwerk van criminelen dat zich bezighoudt met de smokkel van grote partijen cocaïne. Aan de ene kant staat de groep van Roger P., ‘Piet Costa’. Tegenover hem staat iemand die in de berichten A1 wordt genoemd. Het Openbaar Ministerie heeft hem inmiddels geïdentificeerd als de 37-jarige Nederlandse Iraniër Ali D.

Een vermoed lid van de groep van Piet Costa noemt hem in een getuigenverklaring ‘de Willem Endstra van Dubai’. De in 2004 in Amsterdam-Zuid geliquideerde Willem Endstra was een malafide vastgoedbaron die op zeer grote schaal misdaadwinsten in onroerend goed belegde voor criminele multimiljonairs.

Roger P. omschrijft Ali D. in berichten als één van zijn voormalige ‘geldjongens’, iemand die zich bezighield met het opslaan van grote bedragen. Volgens ‘Piet Costa’ maakte hij Ali miljonair, terwijl die daarvoor ‘in een auto sliep’. Zijn voormalige protegé zou een greep in de kas van P.’s organisatie hebben gedaan. ‘Hij zat te lang in Dubai en kan zijn levensstijl niet volhouden. Dus daarom maar mij bestolen.’

In de berichten wordt een bedrag genoemd: er zou 130 miljoen euro verdwenen zijn.

Dat geld zouden Ali D. en een groepje Nederlandse getrouwen hebben geïnvesteerd in horloges en vastgoed in Dubai. Die Golfstaat is geliefd onder criminelen, die zich er veilig wanen: liquidaties zijn er een zeldzaamheid, en ze kunnen hun zwarte geld kwistig laten rollen zonder veel last te ondervinden van de overheid.

‘Cash’ is nog altijd ‘king’ in het emiraat. Auto’s, juwelen en zelfs vastgoed kunnen contant worden afgerekend en de lokale variant op het kadaster is volgens bronnen binnen de Nederlandse onderwereld ‘een grap’.

Dat beeld rijst ook op uit Excellijsten die Roger P. aan een handlanger doorstuurt met daarop een lange reeks adressen en aankoopbedragen van vermeende vastgoedinvesteringen van Ali. Een voorbeeld: voor Golf Place in de Dubai Hills is ruim 16 miljoen dirham (3,5 ton in euro’s) bij de overdracht afgerekend.

‘Ze gaan hem zwaar neuken’

Gaandeweg heeft ‘Piet Costa’ wel een deel van zijn verdwenen miljoenen teruggekregen. Hoe? Daar komt pas enige duidelijkheid over na 10 mei 2020. Dan wordt de 25-jarige Ibrahim ‘Ibo’ Azaim doodgeschoten in Rotterdam. Piet Costa beschouwt hem als een soort aangenomen zoon. Voor hem lijdt het geen twijfel wie achter de liquidatie zit: Ali D. Die heeft hij blijkens zijn berichten niet lang tevoren laten ontvoeren om zijn geld terug te krijgen. Na een gedeeltelijke terugbetaling heeft hij hem vrijgelaten, wat hij nu betreurt.

Ping!

‘Jongmocro was erbij toen ik Ali op de stoel had gezet…,’ zo schrijft hij. ‘Mijn fout dat ik hem heb laten gaan, daarom is jongmocro dood. Ali moest mij betalen. Door die actie kwam 22,5 terug. Na zweren smeken allah kinderen moeder heb ik hem laten gaan. (...) Het feit dat hij zich had ondergepoept dus gezichtsverlies, trots eer hebben hem tot deze daad gebracht.’

De moord op Ibrahim Azaim is een nieuwe katalysator voor het conflict. De groep rond Roger P. noemt onderling voortdurend namen van wie allemaal bij de groep van Ali D. horen. Dat zijn in Amsterdam en Utrecht bekende criminelen, onder wie twee Iraans-Utrechtse broers.

Na de liquidatie van Azaim krijgt het plan de rivalen in Dubai te laten arresteren door een overheidsdienst, steeds meer vorm.

‘Ik heb interpol hier. Zij zijn corrupt,’ stuurt Roger P. volgens justitie op 12 mei. ‘Ik heb hen alle info over hen gegeven en zij hebben 3 van hen met rood gemarkeerd voor mij. Ze staan nu op dit moment in het computersysteem op rood. Hierna zal de politie van Dubai zijn huizen overvallen en alles wat ze kunnen in beslag nemen.’ Daarna, zo is het idee, zal de geheime dienst het overnemen. ‘De geheime dienst is bij/voor ons zij gaan hem op de moslim manier ondervragen daarna gaat hij naar de gevangenis.’

Dat kost wel wat. In de berichten is sprake van 3 miljoen euro, waarvan de helft is aanbetaald. ‘Maat die 3m is betaald aan Interpol en aan geheime dienst Dubai’, stuurt een vertrouweling aan Roger P. ‘Heb de helft al betaald en de andere helft na resultaat.’ Het is wel gek om zoveel te moeten betalen om zijn eigen centen in beslag te laten nemen, concludeert P. ‘Het geld zal rechtstreeks naar het ministerie van justitie gaan dus dag, dag, dag.’

Een dag later komt Slempo weer over de lijn. ‘Maat. Spreek net Dubai. Die zijn geschrokken. Hij heeft alles op zijn eigen naam. Zeggen dit is een echte zaak. Die document heeft geholpen. Ze gaan hem zwaar neuken. (...) Ze zeggen normaal moeten we dingen verzinnen. Maar dit is echt. Deze ezel heeft alles op zijn eigen naam. (...) Ze hebben nog veel meer panden gevonden.’

Arrestaties om corruptie

‘Hij moet aangepakt worden als facilitator van buitenlandse criminelen,’ schrijft (volgens justitie) Roger P. ‘Huizen, auto’s, bankrekeningen, bedrijven, witwassen. Dit is ook waarheid.’

Wat begon als een plan via corrupte contacten rivalen uit te schakelen, lijkt nu zowaar uit te gaan monden in een echte strafzaak in Dubai. ‘Ze hebben zelfs rekeningen getraceerd in Cyprus,’ schrijft Slempo. ‘Geschat wordt op een vermogen van 200/300 mil. Dus hij heeft flink lopen afromen. (...) 19e gaat hopelijk de lockdown eraf. Dan gaan ze klap dag (een dag waarop arrestaties plaatsvinden, red.) organiseren. Ik hoor wanneer dat is. Hij is kanker de lul.’

Het plan wordt nooit uitgevoerd. Op 22 juni 2020 worden Robin van O. en Roger P. aangehouden. Daarmee meent het Openbaar Ministerie dus Slempo en Luxuryballoon achter de tralies te hebben, hier, in Nederland.

De vraag blijft of het echt mogelijk was via corrupte contacten in Dubai mensen uit te laten zetten. Het antwoord is: ja. Het Parool heeft officiële documenten gezien met daarop de naam van Ali D. en die van twee van zijn getrouwen die Dubai moesten worden uitgezet. In een andere zaak stelt een bekende Belgische crimineel dat hij in maart 2020 valselijk op de lijst van door Interpol ‘gesignaleerde’ (gezochte) personen is gezet. Volgens hem speelde op de achtergrond een poging van andere criminelen hem af te persen.

Niet onbelangrijk: Dubai meldt een omkopingsaffaire die sterke gelijkenissen vertoont met het plan dat de Nederlandse criminelen beraamden. Twee dagen nadat in Nederland bekend was gemaakt dat EncroChat was gehackt, liet de minister van Binnenlandse Zaken van het emiraat weten dat een aantal ambtenaren was aangehouden op verdenking van corruptie. Ze zouden mensen hebben afgeperst door te dreigen ze op de ‘wanted-lijst’ van Interpol te zetten. Daarbij schroomde Dubai niet te vermelden dat corruptieschandalen ‘zeldzaam’ zijn in het land.

‘Onjuiste, grievende verhalen’

Ingewijden binnen de Nederlandse opsporingsdiensten zien geen aanwijzingen dat de onderlinge berichten binnen de groep van Roger P. en Robin van O. op grootspraak berusten of om een andere reden zijn verzonnen. Observaties en camerabeelden hebben andere berichten uit dezelfde periode bevestigd. Waarom het plan niet is doorgegaan, is hen niet bekend. “De wegen van Dubai zijn niet altijd doorgrondelijk.”

Volgens Inez Weski, de advocaat van Ali D., is haar door het OM bevestigd dat haar cliënt geen verdachte is. “Verbazingwekkend dat via allerlei media kennelijk onjuiste en gevaarzettende en grievende verhalen worden verspreid over betrokkenheid bij geweldsdelicten of het wederrechtelijk toe-eigenen van andermans geld. Verhalen die volgens cliënt vanuit bepaalde belanghebbenden valselijk worden verspreid.”