Nederlandse bedrijven minder goed voorbereid op brexit

Een anti-brexit-activist demonstreert in Londen voor een verlenging van de overgangstermijn. Die verloopt op 31 december van dit jaar. Beeld AFP

Dat blijkt uit onderzoek van Kantar in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Dat de voorbereiding nu inzakt is opvallend, want over precies een half jaar gaat zakendoen met het VK hoe dan ook veranderen, of de EU en het VK een deal sluiten over de toekomstige relatie of niet. De overgangsperiode die begin dit jaar inging, toen de brexit formeel een feit was maar nog niets veranderde, loopt dan af.

Aan het onderzoek deden 400 Nederlandse bedrijven mee die zakendoen met het VK. Nog maar de helft van hen zegt op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond de brexit. Vorig jaar was dat nog 82 procent. Het aantal bedrijven dat al goed is voorbereid op het vertrek van het VK is bijna gelijk gebleven (31 procent nu, ten opzichte van 32 procent vorig jaar).

Corona verdrijft brexit

De coronacrisis verdrijft de brexit deels naar de achtergrond. Een kwart van de bedrijven met een directe handelsrelatie met het VK zegt dat de brexit door de pandemie een klein probleem is geworden. Ongeveer een derde van de ondernemers ziet de brexit nog wél als een probleem voor hun bedrijf.

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel spoort ondernemers aan tot actie. “De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat er voor bedrijven nog best wat werk aan de winkel is. Dus ga in gesprek met toeleveranciers en afnemers, zorg voor een douanenummer en regel het transport.”

Deadline verlenging verstreken

Opvallend is dat een derde van de bedrijven denkt dat de overgangsperiode die 31 december 2020 afloopt nog wel wordt verlengd. Maar dat is geen optie meer; de deadline om verlenging aan te vragen verliep woensdag. De Britse premier Boris Johnson gaf eerder al bij herhaling aan dat hij dat niet wilde.

“De relatie gaat anders worden en 31 december 2020 is dichterbij dan je denkt,” waarschuwt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ondernemers. “Laat je niet verrassen.”