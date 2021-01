Nederlands meisje (17) met corona opgepakt in Zwitserland, probeerde terug te vliegen naar Schiphol

Het meisje stond op het punt naar Schiphol te vliegen met een negatieve nepcoronatest. Beeld Getty Images/iStockphoto

De tiener werd opgepakt op het vliegveld van Zürich kort voordat ze aan boord wilde gaan. Ze gaf toe toe dat ze bij de douane een nepcoronatest liet zien waaruit bleek dat ze negatief was getest. In werkelijkheid bleek ze op dat moment het coronavirus te hebben, bevestigt een woordvoerder. Op wat voor een manier het meisje de test vervalste, wilde hij niet zeggen.

Skiën

De jonge vrouw was positief getest in het kanton Wallis, waar ondanks de lockdown nog kan worden geskied. De autoriteiten hadden haar bevolen in quarantaine te gaan, maar toen ze merkten dat ze was vertrokken, brachten ze de politie op de hoogte.

Tegen de jongedame is een strafzaak geopend wegens het overtreden van de coronawetgeving en het vervalsen van documenten. Ze is met een ambulance teruggebracht naar Wallis, één van de twee zuidelijke kantons (deelstaten) van Zwitserland.

Het meisje zit in voorlopige hechtenis en krijgt een pro-deo advocaat toegewezen die naar haar zaak gaat kijken. Het is niet bekend welke straf het meisje boven haar hoofd hangt. Evenmin is duidelijk of de tiener alleen was op het vliegveld.

Besmettelijke variant

Zwitserland registreerde in de laatste week van december gemiddeld ongeveer 4000 positieve tests per etmaal. Dat komt neer op ongeveer 47 gevallen per 100.000 inwoners per dag. Nederland telt per dag gemiddeld zo’n 65 positieve tests op elke 100.000 inwoners.

Volgens Alain Berset, de minister van Gezondheid, is de corona-aanpak van de Zwitserse regering veel te laks geweest. “In de zomer dachten we dat het ergste achter de rug was. We waren te laks. En daarna waren we veel te optimistisch toen we dachten dat grote evenementen in het najaar weer mogelijk waren,” zei Berset vorige week in een interview met de Zwitserse publieke omroep SRF. “Als je fouten maakt, moet je ze zo snel mogelijk herstellen,” voegde Berset eraan toe.

In het Zwitserse systeem hebben de kantons veel te zeggen. “De Zwitserse manier heeft een prijs. Het vraagt om eigen verantwoordelijkheid, verstand en vooruit kunnen zien. Als dat niet werkt, moeten we de maatregelen aanscherpen. Dat hebben we gedaan,” verklaart Berset.

Lockdown

Zwitserland besloot in december om alle restaurants, cafés en culturele instellingen een maand lang te sluiten. Ondanks druk van buiten weigert de Zwitserse regering skigebieden te sluiten. Zo werd de piste in Verbier (kanton Wallis), een dorp dat 25.000 toeristen kan herbergen, begin december officieel geopend.

De federale regering besloot wel om beperkingen in de voeren bij gondels en kabelbanen. Dat zorgt met regelmaat voor lange rijen. Beelden van opeengepakte mensenmassas bij skiliften zorgden afgelopen maand voor veel ophef. Wintersporters lappen ondanks alle beperkende maatregelen de coronaregels massaal aan hun laars.

Nu skiën?

Marc van Ranst, de bekendste viroloog van België, heeft geen goed woord over voor de mensen die nu naar Zwitserland gaan om te gaan skiën. “Dit zijn exact dezelfde mensen die over twee weken zullen klagen dat men de epidemie niet onder controle krijgt,” vertelde hij tegen Het Laatste Nieuws.

“Zij zijn het die zich zullen afvragen waarom het allemaal zo lang moet duren. Het is gewoon niet slim om nu te gaan skiën. Laten we toch hopen dat er niet te veel landgenoten in Zwitserland zijn. Op de skipistes zelf is het natuurlijk niet gevaarlijk maar in de skiliften kom je wél met anderen in contact.”