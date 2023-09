Nederlands elftal laat Griekenland in EK-kwalificatie met 3-0 kansloos en klimt naar tweede plaats

Beeld ANP

“Ik denk dat het anders kan,” zei Ronald Koeman meteen na zijn aanstelling als bondscoach, kort na het moeizame WK in Qatar. Maar na vier tragische interlands in een klassiek 4-3-3 moest de teruggekeerde bondscoach alsnog zijn ongelijk erkennen: met dit Oranje kan het blijkbaar niét anders.

Voor de zo belangrijke kwalificatie-interland tegen Griekenland greep Koeman daarom alsnog terug op het ‘WK-systeem’ met drie centrumverdedigers en twee vleugelbacks. Met dit modale spelersmateriaal blijkt het domweg de enige reële kans om stabiel tot resultaten te komen, precies zoals zijn voorganger Louis van Gaal dat al had geconcludeerd.

Ongetwijfeld: tegen de zwakke Grieken was het donderdagavond vermoedelijk ook wel gelukt in een speelwijze met buitenspelers en een meer traditionele defensie.

Maar feit is dat de puzzel nu eindelijk een keer op orde was bij Oranje – en dat Nederland zijn eerste fatsoenlijke wedstrijd speelde in de tweede periode van Koeman. De koddige, zo zwaar gedateerde roep om ‘de Hollandse school’ kan voorlopig weer even de koelkast in.

Het duel met de Grieken was al ruim voor rust beslist, dankzij een serie van Nederlandse aanvallen in de ‘open ruimtes’ van de tegenstander. In tegenstelling tot veel WK-wedstrijden in Qatar was de uitvoering nu wel ruim voldoende, geholpen door sleutelspeler Frenkie de Jong in topvorm, en met een cruciale rol voor rechtervleugelback Denzel Dumfries. Bij alle drie de doelpunten voor rust gaf de Inter-speler de assist.

Marten de Roon

Oranje begon in Eindhoven direct voortvarend aan de wedstrijd. Spits Wout Weghorst en verdediger Nathan Aké hadden al wat schietkansen gekregen, toen Marten de Roon na zeventien minuten de score opende uit een corner van Daley Blind. Dumfries kopte de bal voor, de middenvelder van Atalanta schoot volledig vrij raak: 1-0.

Ook daar schuilde een zekere ironie in: in de publieke opinie werden De Roon en Blind al regelmatig afgeschreven, maar voor het cruciale duel koos Koeman toch weer voor het ervaren en tactisch snuggere duo.

“Ik kies ook voor routine,” verklaarde de bondscoach voorafgaand aan de wedstrijd. Met ook nog het uitduel tegen Ierland van komende zondag in het verschiet, gaat resultaat deze week boven alles bij Oranje.

Maar ook het spel was tegen de Grieken prima in orde. Na een klein half uur zette Xavi Simons een prachtige actie in langs vier verdedigers, ternauwernood gered door keeper Odysseas Vlachodimos. Een paar minuten later was het alsnog raak. Wederom Dumfries werd vrijgespeeld over de rechterkant, die een afgemeten voorzet gaf op de volledig vrije Cody Gakpo: 2-0.

Zorgeloos

En al na 36 minuten was de wedstrijd definitief beslist. Voor de verandering stoomde Dumfries nog maar eens op over de rechterkant, ook nu weer met ‘zachte voeten’ een voorzet gevend. Weghorst kopte van dichtbij overtuigend raak: 3-0.

Net zo bemoedigend was donderdagavond het spel zonder bal. In de vorige vier interlands onder Koeman kreeg Oranje liefst elf goals tegen: nóg een sluitend bewijs dat de organisatie met slechts twee centrumverdedigers te kwetsbaar is bij balverlies. Nu was ook dat gedeelte van het spel prima, waardoor keeper Mark Flekken vrijwel nooit serieus in actie hoefde te komen.

Die luxe bood ruimte om te wisselen en te verfrissen: AC Milan-middenvelder Tijani Reijnders mocht zijn debuut maken en zorgeloos speelde Nederland de wedstrijd uit. Zondag in Dublin moet blijken of Oranje ook de volgende stap vooruit kan maken, in opnieuw een belangrijke interland tegen een directe concurrent.

