Nederlands bombardement tijdens slag om Chora onrechtmatig

De operatie in Chora in 2007. Beeld ANP / Gerben van Es

Bij het bombardement op een ommuurd wooncomplex kwamen vijftig tot tachtig burgers om het leven. Het was bekend dat in het complex in de Afghaanse provincie Uruzgan burgers woonden. Volgens de Nederlandse overheid gebruikten de Taliban het complex echter voor militaire doeleinden en was het bombarderen in juni 2007 daarom niet onrechtmatig.

De rechtbank ziet dat anders. “Uit de rapporten die de Staat heeft overgelegd, met daarin logboeken over de uren vlak voor het bombardement, kan die conclusie niet worden getrokken.” De rechtbank noemt het bombarderen daarom in strijd met het internationaal oorlogsrecht. “Het bombardement is om die reden dus wel onrechtmatig,” aldus de rechtbank in de uitspraak.

De zaak was aangespannen door diverse slachtoffers en nabestaanden. Ze lagen met hun families in de huizen te slapen toen de bommen vielen en vroegen een schadevergoeding van Defensie. De vergoeding is nu toegewezen door de rechtbank, maar de hoogte moet in een nieuwe procedure duidelijk worden.