Nederlands bedrijf werkt aan filter dat corona uit de lucht haalt

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn met alle huidige coronabeperkingen: een filter dat het coronavirus in gebouwen uit de lucht haalt. Toch is dat precies wat het Nederlandse Formula Air sinds vorige maand aanbiedt. ‘Het is veelbelovend.’

“Onze nieuwe filters halen ruim 99 procent van het coronavirus en andere virussen uit de lucht,” vertelt salesmanager Rob van Brug van Formula Air. Dat doet het bedrijf via positieve ionisatie, waarbij de virusdeeltjes in het filter een positieve elektrische lading krijgen en zo onschadelijk worden gemaakt.

Formula Air biedt apparaten die 400 kubieke meter lucht per uur kunnen zuiveren, genoeg voor een tandartspraktijk of klein café. Maar er zijn ook exemplaren voor veel grotere ruimten. De kosten zijn fors: de aanschafprijs beloopt van 2.000 tot 30.000 euro. “Een flinke investering voor ondernemers die het vanwege corona vaak al lastig hebben,” erkent Van Brug.

Milaan

Losse systemen voorzien uiteraard in een behoefte, maar bieden geen oplossing voor complete gebouwen. Luchtfiltratiespecialist Deltrian ontwikkelde afgelopen maanden een filter dat wél eenvoudig in bestaande ventilatiesystemen kan worden ingebouwd.

Het filter is gebaseerd op onderzoek van het Italiaanse San Raffaele Scientific institute te Milaan, vertelt Paul Borst, business development manager van het Belgische Deltrian, dat ook groot is in ons land.

De binnenlucht wordt met led-licht bewerkt en vervolgens door twee filters geleid, dide met metalen wolfraamtrioxide en platinum zijn behandeld. Zo slaagden de Italiaanse onderzoekers om deeltjes het coronavirus te doden. “We hebben contact gezocht en zijn vervolgens een filter gaan ontwikkelen,” vertelt Borst.

Primeur

Het resultaat is een primeur, claimt hij. Uniek is volgens Deltrian dat er geen schadelijke reststoffen achterblijven. “Veel van dit soort filters produceren bijvoorbeeld ozon en dat is nou niet echt iets wat je in het klaslokaal wilt hebben,” stelt Borst.

Concurrerende filters bieden bovendien doorgaans een uitkomst van 99,99 procent. “Dat percentage berekent men over alle fijnstofdeeltjes, niet over virussen. Onze filters doden direct 100 procent van alle virusdeeltjes.”

Afzuigkap

Inmiddels is Deltrians covid-19 filter gereed en gepatenteerd. Het ziet er uit als een metalen afzuigkap met daarin een led-strip, zoals je die ook wel in keukenkastjes vindt.

Het bedrijf is momenteel in gesprek met diverse fabrikanten van luchtbehandelingssystemen. Hun technici moeten de filters immers in bestaande ventilatie- en airconditioning systemen in gebouwen installeren. Borst: “We weten dat we snel moeten zijn, want binnenkort slaat het weer om. Scholen en verpleeghuizen kunnen als het regent, stormt of vriest moeilijk hun ramen open zetten.”

Hoge verwachtingen

De exacte prijs van het innovatieve filter kan Borst nog niet geven, maar wordt in ieder geval niet hoger dan een hepa-filter dat microscopisch kleine stofdeeltjes in operatiekamers van ziekenhuizen weg filtert. “Zulke filters kosten rond de 200 euro.”

Volgens Deltrian, dat in de meeste grote Europese landen actief is, blijkt uit een eerste inventarisatie een gigantisch potentieel. “De eerste aanvragen liggen er al van ziekenhuizen, zorginstellingen, sportscholen, scholen en universiteiten, maar ook voor het openbaar vervoer en banken. Alleen in Nederland verwachten wij zeker 100.000 covid-19 filters in de markt te kunnen zetten.”

Voorsprong

Als Deltrian zijn claim kan waarmaken, ligt het bedrijf op voorsprong. Europees marktleider in luchtfiltratie Camfil uit Zweden zegt dat de allerbeste filters – zowel die van hen als van concurrenten – vaak ongeschikt zijn voor ventilatiesystemen in grote gebouwen.

“De ventilatoren in, zeg, normale overheidsgebouwen, missen de kracht om de lucht door zo’n filter te krijgen,” stelt Anders Sundvik, hoofd research & development vanuit Stockholm. Tegelijk zijn de duurste filters ook niet altijd nodig, stelt Camfil. “Upgraden naar een betere categorie helpt vaak al flink en is zeker aan te raden.”

Binnenmilieu-expert Francesco Franchimon is positief over filters die het coronavirus kunnen doden. “Dat is één van de meest veel belovende oplossingsrichtingen om de verspreiding van covid-19 in gebouwen tegen te gaan,” zegt hij. In Nederland en Noord-Europa worden zulke technieken nu nog weinig gebruikt. “Dankzij ons gematigde klimaat werken we in gebouwen vaak met ventilatie met lucht van buiten, maar in warmere streken en de tropen zie je vaker luchtreinigingstechnieken in airconditioning van gebouwen.”