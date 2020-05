Nederlands bedrijf verkocht 1,5 miljoen onbetrouwbare coronatests

Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en journalistencollectief Occrp voor dagblad Trouw.

Inzek belooft dat de tests ‘zeer accuraat’ binnen tien minuten kunnen vaststellen of iemand corona heeft gehad, maar volgens twee onafhankelijke studies is de kans zeer groot dat de test een verkeerde diagnose stelt. De uitkomst ervan zou net zo betrouwbaar zijn als een willekeurige gok, wat kan bijdragen aan verspreiding van het virus.

Marien de Jonge, onderzoeker in het Radboudumc, noemt de belofte van Inzek misleidend. “Onbetrouwbare tests vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid,” zegt hij in Trouw.



Toch zijn de zogenoemde Biozek-tests al in ruim twintig landen verkocht. Overheden en ziekenhuizen in onder meer Spanje, Rusland, Servië en Benin dachten een betrouwbaar Nederlands product te kopen. Inzek prijst de de tests namelijk aan als ‘Dutch-made’, terwijl ze in werkelijkheid in China zijn gemaakt. De Chinese fabrikant produceert een identieke test onder haar eigen merknaam, Alltest.

90 procent betrouwbaar

Inzek-eigenaar Zeki Hamid weerspreekt de bevindingen. “Ik heb begrepen dat mijn product meer dan 90 procent betrouwbaar is,” zegt hij in de krant. ‘Dutch-made’ zou even later van de website zijn verdwenen.

De Inzek-test kan in Nederland ongecontroleerd de markt op. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert enkel tests die direct aan particulieren worden verkocht, terwijl Inzek naar eigen zeggen alleen aan zorgprofessionals verkoopt. Via tussenpersonen komen de tests wel degelijk bij particulieren terecht, blijkt uit het onderzoek van de journalisten. Of de inspectie Inzek in de smiezen heeft, wil de woordvoerder niet zeggen.

In 2017 werd een nieuwe Europese wet aangenomen die bepaalt dat tests zoals die van Inzek enkel nog na strenge controles de markt op mogen. De bestaande wet was flink verouderd, maar de nieuwe wordt pas in 2022 van kracht. Vanaf dan vallen dit soort tests waarschijnlijk meteen in de zwaarste risicocategorie, aldus Trouw.