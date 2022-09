Nederlanders vergokten de eerste helft van dit jaar 486 miljoen euro online

Sinds 1 oktober 2021 kan er in ons land legaal online worden gegokt. Beeld Getty Images

De autoriteit heeft het over brutospelresultaat: dat is de inzet minus uitgekeerde gelden. In het eerste kwartaal van 2022 was het spelresultaat 240 miljoen, in het tweede kwartaal 246 miljoen euro. Volgens de Ksa is het maandelijkse brutospelresultaat vanaf begin dit jaar ‘redelijk stabiel met een gemiddelde van 81,4 miljoen euro per maand’. Het gemiddelde verlies per account waarmee wordt gespeeld, is 153 euro per maand.

Volgens de autoriteit waren er in juli 1,3 miljoen spelersaccounts. Het aantal accounts waarmee echt werd gespeeld lag op dat moment op 563.000 en in januari 2022 op 489.000. Overigens zijn die aantallen geen weerspiegeling van het werkelijke aantal unieke spelers, merkt de Ksa op. Mensen kunnen bij meer aanbieders een spelersaccount hebben aangemaakt. Hoeveel mensen dat hebben gedaan, is niet duidelijk.

In juli was een op de vijf gebruikte spelersaccounts (22 procent) van jongvolwassenen, dus mensen tussen de 18 en 23 jaar. Het percentage jongvolwassenen van de Nederlandse bevolking is 9,4 procent.

Waarschuwingen voor verslaving

Sinds 1 oktober 2021 kan er in ons land legaal online worden gegokt. De bedoeling is dat mensen daardoor niet meer illegaal gaan gokken, aangezien spelers bij illegale aanbieders niet altijd goed beschermd worden. Op die datum kregen tien aanbieders een vergunning om via internet kansspelen aan te bieden. Momenteel zijn er 22 vergunningen verleend, waarbij gezegd moet worden dat een bedrijf meerdere vergunningen kan hebben.

Voor legalisering van de online gokmarkt waren verslavingsdeskundigen kritisch op de wetgeving. Floor van Bakkum van verslavingsinstelling Jellinek ziet in de huidige cijfers haar vrees uitkomen. “Ik schrik van de cijfers. Ze laten zien dat veel jongvolwassen gokken, een groep mensen die kwetsbaar is voor verslaving. Velen kunnen de gevolgen van gokverslaving moeilijk overzien.”

Op dit moment ziet Van Bakkum nog geen toename van het aantal gokverslaafden bij Jellinek, maar ze waarschuwt dat dat niet betekent dat er geen problemen zijn. “Wij staan achter aan de keten. Pas als iemand verslaafd is én aan zichzelf durft toe te geven dat hij of zij een probleem heeft, wordt er bij ons aangeklopt. En dan ben je te laat.” Van Bakkum pleit daarom voor strenger handhaven op de zorgplicht van gokaanbieders, vooral omdat ‘de branche onvoldoende verantwoordelijkheid neemt om problematisch gokken te voorkomen’.

Ajax door het slijk gehaald

Sinds de legalisering van online gokken is er forse kritiek gekomen op verschillende aspecten van de gokindustrie. Zo mogen sinds 1 juli oud-voetballers en BN’ers niet meer optreden in gokreclames. Zo probeert de overheid gokverslaving onder kwetsbare groepen en jongeren tegen te gaan. In het voorjaar eiste een Kamermeerderheid een verbod op ongerichte gokreclames: per 1 januari 2023 zijn die verboden. Daarmee verdwijnt reclame via televisie, radio en in publieke binnen- en buitenruimtes. Reclame via internet blijft wel toegestaan.

Per 1 januari 2024 mogen aanbieders van online kansspellen geen programma’s en evenementen meer sponsoren, een jaar later gaat dat verbod ook in voor sportlocaties en shirtsponsoring.

Dat laatste verbod brengt Ajax in de problemen. Eind juni maakte de voetbalclub bekend dat een sponsorcontract voor vier seizoenen is afgesloten met Unibet, aanbieder van online gokken. Dat contract loopt tot 2026. Er stak een storm van kritiek op toen de landskampioen het contract bekendmaakte: de reacties varieerden van ‘onbegrijpelijk’ tot ‘ga je schamen’.