Nederlanders tippen veel minder over misdaad dan in coronatijd

Beeld Getty Images/iStockphoto

De twee uitzonderlijke coronajaren lieten met rond de 25.000 tips een bijzondere piek zien bij Meld Misdaad Anoniem, maar voor het eerst zijn de meldingen weer terug op ‘het oude niveau’. Doordat mensen massaal thuis werkten, zagen ze ineens veel meer misstanden in hun eigen buurt waarover ze aan de bel trokken. Maar ook de grote verontwaardiging over rellen in steden zorgden voor veel telefoontjes, is de analyse van woordvoerder Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem.

En er is mogelijk nog een reden. Janssen: “In coronatijd hadden mensen minder te doen, en namen ze langer de tijd om een afweging te maken: wel of niet bellen.”

Toch kwamen er ook nu nog genoeg waardevolle tips binnen. Verreweg de meeste telefoontjes (10.241) gingen over drugs, bijvoorbeeld over smokkel en productie. Preciezer: waar hennep werd geteeld of waar openlijk op straat werd gehandeld. Maar Nederlanders hielpen ook massaal mee met het oplossen van geweldsdelicten (2009 keer) en tipten 1377 maal als ze het vermoeden hadden dat iemand plotseling wel heel erg rijk werd met mogelijk criminele activiteiten.

Verdachten massaal gezocht

Opmerkelijk is volgens Meld Misdaad Anoniem het hoge aantal meldingen over voortvluchtigen. De politie kreeg er bijna 1600, meestal na uitzendingen van Opsporing verzocht en regionale opsporingsprogramma’s. Veel mensen worden volgens woordvoerder Janssen geraakt door beelden die daarin worden getoond en willen graag helpen.

Dankzij tips die binnenkwamen via Meld Misdaad Anoniem werden 611 wapens van straat gehaald en zijn er minstens 200.000 hennepplanten gevonden en vernietigd.

Ook in Amsterdam daalde het aantal tips vergeleken met de coronajaren, maar in vergelijking met 2019 was hier juist de hoogste stijging te zien (23 procent).

Limburgers weten Meld Misdaad Anoniem het vaakst te vinden. Gemiddeld 16,9 meldingen zijn er per 10.000 inwoners. In Utrecht bellen ze het minst vaak. Daar zijn 8,1 tips per 10.000 inwoners. Landelijk ligt dat cijfer op 10,7. Amsterdam ligt net onder dat gemiddelde, met 9,3 tips per 10.000 inwoners.