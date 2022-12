Nederlanders hebben in 230 jaar slavernij 600.000 Afrikanen als slaaf over de oceaan verscheept

Een detail van het Rotterdams Slavernijmonument aan de Lloydkade. Beeld ANP

Op dit moment werkt een groep van dertig wetenschappers aan het voorbereiden van een onafhankelijk nationaal onderzoek naar het slavernijverleden. Het gaat erom – namens de Nederlandse staat – inzichtelijk te maken ‘wat er heeft plaatsgevonden ten tijde van de slavernij, namens wie en hoe’. Volgend jaar komen de onderzoekers met hun rapport.

Er is natuurlijk al heel veel onderzoek gedaan door prominente Nederlandse historici. De belangstelling voor het onderwerp groeit alleen maar, de stroom boeken en films lijkt breder dan ooit met recent nog de Hollywoodfilm ‘The Woman King’ die deels draait om de slavenhandel vanuit Ouidah (in het tegenwoordige Benin) van waaruit ook Nederlandse slavenhandelaren hun handel verscheepten.

Wanneer begint de Nederlandse slavenhandel?

Volgens in het Nationaal Archief bewaarde documenten liet de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich omstreeks 1630 in met de slavenhandel. Dat had economische redenen. De West-Indische Compagnie had in 1624 een deel van Portugees Brazilië veroverd, waar op plantages vooral suiker voor de Europese markt werd geproduceerd. Voor de verbouw en verwerking van het suikerriet werden door Portugal al zwarte tot slaaf gemaakten uit Afrika ingezet. De gevechten tussen de rivaliserende Republiek en Portugal leidden tot tekorten aan gedwongen arbeidskrachten. De West-Indische Compagnie (WIC), de tegenhanger van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) kon geen ‘Portugese’ tot slaaf gemaakten meer inzetten en besloot om dan zelf maar in Afrika slaven te halen. In 1636 werden de eerste duizend tot slaaf gemaakten vanaf de Goudkust (zeg maar het huidige Ghana) overzee naar Brazilië vervoerd.

Hoeveel Afrikanen zijn door Nederlandse schepen tegen hun zin over de oceaan vervoerd?

In de slavernijtijd zijn naar schatting 200.000 Afrikaanse slaven naar Suriname gebracht, deels door de WIC en deels door andere particuliere slavenhandelaren. Bij het databaseproject Slavevoyages.com is goed te zien uit welke Nederlandse havens de meeste schepen vertrokken. Uit alleen al Amsterdam zeilden in die periode 122 schepen naar Afrika die daarna bijna 37.000 mensen over de Atlantische Oceaan vervoerden. Uit Rotterdam vertrokken 102 boten (33.527 Afrikanen aan boord). De Zeeuwen waren zeer actief in de slavenhandel. Vanuit Vlissingen vertrokken 453 schepen met in totaal 160.711 geregistreerde slaafgemaakten aan boord. Nederlanders hebben 230 jaar slavernij bedreven in het Atlantische gebieden en ongeveer 600.0000 Afrikanen als slaaf verscheept naar diverse handelsknooppunten en koloniën in Amerika. Naar schatting 75.000 mensen overleefden de reis niet, schat de Nederlandse historicus Henk den Heijer in het vorig jaar verschenen standaardwerk Nederlands slavernijverleden. Nederland schafte als een van de laatste landen slavernij af.

Hoe verhoudt de Nederlandse slavenhandel zich tot wat andere landen deden?

Voordat de eerste slaven uit Afrika werden gevoerd door de Europeanen, maakten de Arabieren al gebruik van de Afrikaanse ‘slavenmarkt’. Zij zetten de Afrikanen onder andere in voor de verbouw van suikerriet in het zuiden van Portugal. Deze slaven werden aangevoerd van de West-Afrikaanse kust. Zo leerden de Portugezen de slavernij kennen. Volgens Slavevoyages.com werden daarna bijna 11 miljoen Afrikaans tot slaaf gemaakten tijdens de trans-Atlantische slavenhandel tussen 1514 en 1866 overzee getransporteerd. Naar schatting werden 4,5 miljoen Afrikanen afgeleverd in het Caribisch gebied, terwijl nog eens 3,2 miljoen in het huidige Brazilië van boord gingen. In totaal werden 20 miljoen Afrikanen gedwongen hun continent te verlaten tijdens de trans-Atlantische slavenhandel, maar ook tijdens de trans-Saharische slavenhandel, de slavenhandel rond de Rode Zee en de Indiase slavenhandel.

Het meest actieve Europese land in de trans-Atlantische slavenhandel was Portugal, dat Afrikaanse dwangarbeiders gebruikte in hun Latijns-Amerikaanse koloniën in het huidige Brazilië. Bijna 3,9 miljoen tot slaaf gemaakte Afrikanen werden gedwongen aan boord te gaan van Portugese schepen. Britse schepen vervoerden ook meer dan 3 miljoen Afrikanen die met geweld van het continent werden verwijderd, voornamelijk naar het Caribisch gebied, de Verenigde Staten en de Guyana’s. Franse schepen vervoerden 1,3 miljoen tot slaaf gemaakte Afrikanen. Nederland was de vierde grootste slavenhandelaar, Spanje kwam daar vlak achter.

Wat weten we van de reis over de Atlantische Oceaan?

Gedurende de hele periode van de Atlantische Slavenhandel (ruwweg 1500-1875) haalde op de zogenoemde ‘Middenpassage’ gemiddeld een op de acht personen de overkant niet, aldus de eminente Amerikaanse historicus Marcus Rediker. En daar zijn niet de mensen bij inbegrepen die stierven tijdens de oorlogen in Afrika, de lange marsen van het binnenland van het continent tot de kust, of in de forten van de Europeanen waar ze zaten opgesloten in afwachting van de slavenschepen. Het totaal aantal Afrikanen dat stierf schat de historicus op wel vijf tot zes miljoen.

Hoe kon zo’n reis verlopen?

Rediker beschrijft het zo: “Je dorp is overvallen. Ze hebben jou en je dierbaren gevangengenomen en geketend voor een lange mars naar de kust. Daar word je opgesloten, verkocht en ingeladen op een ‘machine’ zoals je nog nooit hebt gezien. Dat angstaanjagende gevaarte schommelt op de golven. In de tropische hitte zit je met driehonderd man benedendeks samengepakt. Er klinkt geschreeuw, gejammer en gekrijs. Angstzweet loopt langs de gezichten. Waar brengen ze je heen? Sommigen worden zeeziek en kotsen de boel onder. Het stinkt afgrijselijk naar urine en poep. Als je geluk hebt, hoor je niet bij de 12 procent van de tot slaaf gemaakten die al omkomen tijdens de reis. Hun lichamen worden over de reling gegooid voor de haaien die de schepen altijd volgen.”

Wanneer kwam aan deze mensenhandel een einde?

Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij af in zijn koloniën. Naar schatting 45.000 slaven, onder wie zo’n 34.000 mensen in Suriname, werden op die dag vrij man of vrouw.