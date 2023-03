Nederlanders die energiesteun hard nodig hebben in de stress: aanvraag te ingewikkeld

Ouderenbonden klaagden eerder deze maand al bij het Noodfonds omdat de aanvraag te ingewikkeld is. Beeld Getty Images

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is in het leven geroepen voor honderdduizenden Nederlanders om te voorkomen dat ze energieschulden opbouwen. Maar juist de mensen die al in de schulden zitten, lopen risico dat die schulden verder oplopen door hun hoge energierekening. Bewindvoerders merken dat het hun cliënten lang niet altijd lukt zelf een beroep te doen op het noodfonds, omdat de aanvraagprocedure (via een app en DigiD) voor hen te complex is. Bewindvoerders mogen die taak echter niet van hen overnemen, omdat zij geen toegang mogen hebben tot de DigiD van hun cliënten.

Branchevereniging van bewindvoerders NBBI ziet dat klanten zitten te springen om steun om hun energierekening te kunnen betalen, steun die het verschil kan maken tussen net wel rondkomen en niet rondkomen. Pijnlijk, zegt secretaris Bas Benjamins: “Nu kan een kantoor met maximaal vijf machtigingen voor dit soort aanvragen werken, maar een groot kantoor in bewindvoering kan wel duizend klanten hebben. Het is pijnlijk. Wij als bewindvoerders hadden eerder bij de totstandkoming van de aanvraagprocedure betrokken kunnen worden.”

Voorspelbaar

De ontwikkelaars hadden de problemen aan kunnen zien komen, zegt ook een woordvoerder van de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverleners. “Dat mensen vastlopen als de enige optie ‘aanvragen via een app’ is, kun je van tevoren inschatten. Van mensen met een licht verstandelijke beperking of ouderen is dit bekend.” Ouderenbonden klaagden eerder deze maand al bij het Noodfonds.

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kent de problemen. “Net als voor veel overheidssystemen geldt dat ook dit systeem juist voor de doelgroep niet zo toegankelijk is als zou moeten, op het gebied van digitale en leesvaardigheden,” stelt Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en portefeuillehouder Armoede bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. “Wij proberen te ondersteunen waar mogelijk, al hadden we liever een laagdrempeliger systeem gezien.”

Het fonds blijft, vanwege de problemen, een maand langer open voor aanvragen dan gepland, tot 30 april. “Zo krijgen huishoudens meer tijd om een aanvraag in te dienen,” meldt woordvoerder Saber Benjah. Volgens hem komt de computerversie van de aanvraagsite ‘een dezer dagen online.’ “Dan kunnen mensen ook zonder smartphone de aanvraag doen.” In de webversie komt ook een manier om bewindvoerders de mogelijkheid te geven voor meer van hun cliënten een aanvraag te doen via DigiD-machtiging. “Dit wordt samen met bewindvoerders en andere organisaties ontwikkeld. We zijn nu drie weken open en werken iedere dag aan manieren om de aanvraag nog toegankelijker te maken. We roepen iedereen op om via noodfondsenergie.nl te kijken of je in aanmerking komt voor steun.”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ‘alleen subsidie aan het Noodfonds te geven’ en daarmee ‘op afstand te staan van de uitvoering’. “Het Noodfonds Energie is een privaat initiatief en valt daarmee niet onder de regels die de Rijksoverheid voor de toegankelijkheid van haar apps en websites heeft opgesteld,” aldus een woordvoerder.

27.000 aanvragen

Het Noodfonds is een initiatief van de Nederlandse energieleveranciers en de Rijksoverheid. Op dit moment hebben bedrijven en de overheid ieder 24,5 miljoen euro in het Noodfonds gestopt. Het fonds betaalt een deel van de energierekening tussen oktober 2022 en maart 2023. Huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200 procent van het sociaal minimum komen in aanmerking. Daarmee gaat het om een bruto-inkomen dat per maand lager is dan 2980 euro (alleenstaand) of 4180 euro (samenwonend). Het fonds zei bij de oprichting te vermoeden dat honderdduizenden Nederlanders in aanmerkingen zouden komen voor een tegemoetkoming. Inmiddels zijn er 27.000 aanvragen gedaan.

Sommige bewindvoerders schakelen inmiddels mensen in de omgeving van hun cliënten in, om te helpen met aanvragen te doen bij het noodfonds. Sandra van Rijswijk, vennoot bij Brantjes Bewindvoering: “Ik heb veel klanten met een beperking en merk dat mensen niet snappen hoe ze dit soort dingen moeten doen. Door alles achter DigiD te zetten sluiten we een groep mensen uit.” Als voormalig maatschappelijk werkster zorgt ze dat cliënten dan maar hulp krijgen. Maar die mogelijkheden heeft niet elke bewindvoerder.