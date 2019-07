Nederlanders bestellen steeds vaker eten

Een bezorger van Thuisbezorgd. Beeld ANP

Gemiddeld geven we per bestelling 21,32 euro uit, in totaal het afgelopen halfjaar bijna 58 miljoen euro, een stijging van een kwart. Die toename is deels te wijten aan de verhoging van de btw, maar ook doordat de commissies die Thuisbezorgd aan restaurants vraagt gemiddeld omhoog gingen. In Nederland vraagt het 13 procent op elke bestelling bij zelfbezorgende restaurants - voor orders die het bedrijf namens restaurants aflevert, ligt de commissie hoger.

Daarover is al een tijdje onmin onder een aantal restaurants en bij brancheorganisatie Horeca Nederland. Vorige week maakte het bedrijf bekend dat het experimenteert met een dienst waarbij restaurants in de toekomst voor tussen de 50 cent en negen euro een hogere positie in de zoekresultaten kunnen kopen.

Moederbedrijf Takeaway hield in heel Europa ruim 167 miljoen euro aan commissies in, 68 procent meer dan een jaar eerder. Dat cijfer is vertekend doordat Takeaway in de tussentijd de Duitse activiteiten van Delivery Hero overnam.

Takeaway, dat afgelopen maandag een miljardenbod uitbracht op het Britse Just Eat, vergrootte zijn halfjaarverlies van 14,7 naar 37,4 miljoen euro. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door de overnamekosten van Delivery Hero.

Het bedrijf, dat nooit winst heeft gemaakt, steekt zijn geld daarnaast liever in marketing om, vooral buiten Nederland, nieuwe klanten te werven en bestaande klanten vaker te laten bestellen. In de eerste jaarhelft werd 73 miljoen aan reclame uitgegeven.