Nederlanders actief op gehackt forum voor neonazi’s

Leden van de Amerikaanse neonazi-organisatie Atomwaffen Division, de groep kwam voort uit het fascistische forum Iron March. Op dat forum blijken ook Nederlanders actief te zijn geweest. Beeld Privébeeld

Dat blijkt uit talloze (privé)berichten die op het besloten webforum Iron March werden geplaatst. Dat forum ging in 2017 offline, maar eind vorig jaar plaatsten hackers de database plots online. In die database staan gebruikersgegevens, maar ook berichten waarin Nederlanders stellen ‘besloten hebben te gaan strijden’.

Het is augustus 2017 als een Nederlander die zichzelf Folkwin noemt, contact opneemt met ene Xav, een vertegenwoordiger van een dan al bekende Australische neo-nazi groep, die het hakenkruis in hun vlag voert. ‘Ik wil in Nederland met een paar maten een beweging opzetten, kan ik je wat vragen stellen over de juiste tactiek?’. Dat mag zeker van Xav. Een van zijn adviezen: als je nieuwe leden ontmoet, fouilleer ze altijd op afluistermaterialen. En communiceer altijd via veilige emailadressen. ‘Thanks,’ antwoordt Folkwin, ‘Sieg Heil!’

Maar hoe erg ze ook aan hun veiligheid hechten, twee en een half jaar later liggen hun privéconversaties op straat. De database van het webforum waarop de twee mannen chatten, Iron March genoemd, blijkt gehackt en is eind vorig jaar door activisten online gezet. Het forum trok tot de plotselinge verdwijning in 2017 neo-nazi’s, fascisten en andere rechts-extremisten vanuit de hele wereld aan. Het logo van de site: ‘Vergas de Joden! Rassenoorlog nu!’

Nu staan honderden gebruiksnamen, email- en ip-adressen en nog veel meer privéberichten en andere chatgesprekken uit de periode 2011 tot 2017 opeens openbaar online. Deze site vond in de database tussen de tien en vijftien gebruikers waarvan aan de hand van hun uitlatingen of persoonsgegevens (vrijwel) zeker is vast te stellen dat ze uit Nederland afkomstig zijn. “Maar sommige mensen waren heel erg van de OpSec (operationele veiligheid, red), die gaven niets weg over hun identiteit,” aldus een voormalige bezoeker van Iron March.

Logo van Iron March. Beeld Iron March

Gevochten in Oekraïne

Het is een wirwar aan berichten die openbaar zijn geworden. In één pronkt een jongen uit Oost-Nederland met het verleden van zijn opa die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het Oostfront vocht. Een andere Nederlander, die zich Batavische Fascist noemt, zegt recent naar Oekraïne te zijn gereisd en daar in de burgeroorlog te hebben meegevochten met een rechts-extremistisch bataljon.

Weer een andere Nederlander, die stelt dat hij een student in Leiden is, noemt Amsterdam ‘een riool vol linkse activisten en Joden.’ Degeneratie, vindt hij het. En post er een YouTube-video bij van NSB’ers die in 1940 door Amsterdam marcheren. ‘Betere tijden,’ vindt hij.

Gebruiker Folkwin (een oude Germaanse naam) vraagt zich af waarom de ‘muzzies’ (moslims, red) geen aanslag kunnen plegen op de Gay Pride in Amsterdam in plaats van op een concertzaal in Parijs. En een jonge Duitser die in Nederland woont, stelt: ‘Geweld is de enige manier om Joden en andere religieuze groepen uit te roeien’.

Atomwaffen Division

Voor zover bekend zijn Nederlandse gebruikers van het forum niet tot geweld overgegaan. In Amerika is dat wel anders. Bekende forumleden vormden daar ook offline een (neo-nazistische) groep: de Atomwaffen Division. Een van hen staat nu terecht omdat hij een joodse en homoseksuele klasgenoot doodstak, een ‘hate crime’ volgens de aanklager. Een ander, de 18-jarige Devon die zich Weissewolfe noemde op het forum, zit vast voor een dubbele moord in 2017 op twee huisgenoten, die óók lid waren van Atomwaffen. Een derde man, Odin op het forum, werd een dag na die schietpartij opgepakt: in zijn auto lagen geweren, munitie en kogelvrije vesten. In zijn garage werd materieel gevonden waar een bom mee gemaakt kan worden.

‘Dit spijt me heel erg voor Iron March en Atomwaffen,’ schrijft een Nederlander daarover op het forum. ‘Devon was altijd al een achterlijke idioot, maar Odin heeft niets fout gedaan.’

Het is wel die Odin die in 2016, als leider van Atomwaffen, schrijft: ‘Ik ben heel september weg om te trainen. Hail victory, kameraden.’ En een paar maanden later: ‘De dingen gaan fantastisch bij Atomwaffen. We run shit like a fascist maffia.’

Het is in die online omgeving dat een Nederlander die zichzelf ‘white mamba’ noemt, schrijft ‘besloten te hebben de strijd aan te gaan’. ‘De democratie faalt, ons land is in verval zonder respect voor de oud-Nederlandsche normen en waarden. Logischerwijs is fascisme de enige oplossing.’ De 28-jarige medewerker van een hulpdienst stelt ook lid van een schietvereniging te zijn. Echt actie gevoerd heeft hij nog niet. ‘Tot nu toe heb ik alleen stickers geplakt.’

AIVD: zorgen over agressief taalgebruik

‘Rechts-extremistische groepen in Nederland zijn marginaal en niet gewelddadig,’ schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in haar meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland uit december 2019. ‘Maar een rechts-terroristische aanslag door een eenling is voorstelbaar. Deze inschatting is vooral gebaseerd op de mogelijkheid dat een (internet-)eenling radicaliseert en tot een rechts-extremistische geweldsdaad overgaat.’ Inlichtingendienst AIVD vult aan dat ze zich ‘er zorgen over maakt dat het (online) taalgebruik in de rechts-extremistische scene in de afgelopen jaren steeds agressiever en opruiender is geworden’.

“De ideologie op dergelijke fora bereidt je voor op het moment dat geweld onontkoombaar wordt,” stelt een onderzoeker van NTA, een Nederlands adviesbureau dat onderzoek doet naar radicalisering. “En als jij door die ideologie gelooft dat er sowieso een burgeroorlog aankomt, dan kan dat invloed hebben op het moment dat je bereid bent geweld te gebruiken.” Groepsvorming in Nederland is daarvoor niet per se nodig. “Internationale rechts-extremisten leren en inspireren elkaar online.”

Florence Keen, een Britse onderzoeker naar extreem-rechts, bestudeerde uitlatingen op Iron March en gelijksoortige websites. “Het doel van de retoriek is duidelijk,” concludeert ook zij. “Maak gebruik van social media om kwetsbare mensen te inspireren en radicaliseren, zodat ze geweld willen gebruiken voor de extreem-rechtse zaak.”

4Chan en Discord

Die mensen worden ‘geworven’ op andere chatsites als 4chan en Discord, vertelt een voormalige Nederlandse gebruiker van Iron March. “Hoe ik er terecht kwam? Ik was gefrustreerd over hoe dingen in Nederland verliepen. En toen kwamen er mensen die me op Iron March wezen, waar mensen waren die oplossingen hadden. Die zeiden: die problemen komen hier en hier door!”

Een andere voormalige Iron March’er, niet uit Nederland, mailt: ‘Om eerlijk te zijn kwamen de meeste leden vooral over als ontwortelde, niet zo intelligente mensen die door de maatschappij in de steek waren gelaten. Het meeste wat ik las was onzin.’

De Nederlander, die anoniem wil blijven, zag vooral tieners en jonge twintigers voorbij komen op Iron March. ‘Ik was er vooral uit nieuwsgierigheid: hoe extreem kunnen mensen denken? Ik kreeg er vrij snel genoeg van, ben ermee gestopt en wil nu helemaal niets meer met dat gedachtegoed te maken hebben.’ De Nederlander zegt niemand te kennen ‘die door dit forum is geradicaliseerd’. ‘Er was ook weinig animo voor het oprichten van een nieuwe beweging in Nederland.’

Melding bij AIVD

Wel meldt een bron dat er zeker één keer melding is gemaakt bij inlichtingendienst AIVD toen iemand in een chat sprak over hoe je bommen kon maken. De dienst wil daar desgevraagd niet op reageren.

Nadat Iron March in 2017 plotseling om onduidelijke redenen offline ging, kwam er al snel een opvolger: Fascist Forge, ‘een platform om verbinding te maken en te organiseren’. Wie toegang wilde krijgen moest eerst een online examen afleggen met vragen over het fascisme. Onderzoeker Florence Keen: “Veiligheidsdiensten zullen dus alert moeten blijven op nieuwe sociale netwerken waar terroristen en extremisten kunnen opduiken.”