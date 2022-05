Nederlander wil niet meer sporten na coronacrisis

Zwemverenigingen zagen het aantal leden fors kelderen afgelopen jaar. Door corona moesten veel baden maanden dicht. Beeld Getty Images/iStockphoto

Dat blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF. Het waren vooral de lockdowns waardoor mensen afhaakten bij hun sportclubs. Velen keerden daarna niet meer terug. Zo’n 54 procent van de Nederlanders tussen de 5 en 80 jaar oud sportte in 2021 nog minimaal vier keer per maand. Voor de coronacrisis in 2019 was dat nog 62 procent. Sinds de sportmeting in 2013 wordt gedaan, is het percentage sportende Nederlanders nog nooit zo laag geweest.

Bij jongeren was de daling het grootst. Precies 78 procent van hen sportte in 2019 nog fanatiek, twee jaar later kelderde dat naar 65 procent. Vrijwel alle sportverenigingen zagen jeugd vertrekken, maar vooral bij het zwemmen, fitness, dansen, turnen, hardlopen en paardensport waren de klappen het grootst. Opvallend: jongeren gingen wel meer wandelen en skeeleren.

Volgens directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF zijn de cijfers verontrustend. “Na iedere nieuwe coronamaatregel maakten sportverenigingen een kleine duikeling naar beneden, maar na twee jaar blijken de cijfers een dramatische glijvlucht te hebben gemaakt. Het is vooral schrikken dat er zoveel jongeren zijn afgehaakt. Deze groep was al veroordeeld tot een paar vierkante meter thuis en werd gedwongen tot onderwijs op afstand. Na de coronacrisis hebben we nu een beweegcrisis.”

Het waren vooral de verenigingen die gebruikmaken van locaties binnen die veel leden zagen vertrekken. Door de coronamaatregelen moesten hun accommodaties wekenlang dicht blijven. Bij 42 sportbonden was er een ledenverlies van 2 procent of meer.

Gemis

Sommige clubs trekken nu alles uit de kast om leden weer terug te winnen, zoals de volleybalbond. ‘Wij missen jou, maar hopelijk jij ons ook! Kom terug!’ is de veelzeggende tekst op hun website en die ze rondsturen in nieuwsbrieven. Zo’n 7000 leden keerden in 2021 de volleybalclubs de rug toe, blijkt uit de cijfers van NOC*NSF. Met een charmeoffensief probeert de bond nu oud-spelers weer in hun hart te sluiten en worden warme herinneringen opgehaald over waarom het ook alweer zo leuk was een balletje te slaan: ‘Zodat je in een scheur ligt na een compleet mislukte actie’, schrijven ze.

De volleybalverenigingen zijn zeker niet de enige clubs die het sinds corona moeilijk hebben. Ook zwemclubs gingen in de slaapstand. De binnenzwembaden waren maanden dicht waardoor de zwembond vorig jaar 13.000 van de 129.000 leden zag vertrekken. En dit zijn alleen nog maar de leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Er zijn nog veel meer mensen die individueel graag hun baantjes zwommen, maar die nu andere sporten zijn gaan doen. Een bittere pil, weet manager Marieke Gerritse bij de zwembond, die de situatie ernstig noemt. “Dit ondermijnt het draagvlak voor de sport waardoor de zwemvereniging straks misschien niet meer om de hoek zit om baantjes te trekken. En als er minder zwemmers bij de club zijn, zijn er ook minder vrijwilligers waardoor openingstijden, trainingen en wedstrijden onder druk komen te staan.”

Deel badgasten alweer terug

Een rondgang langs alle 403 zwemverenigingen leerde de zwembond dat er nog geen verenigingen op omvallen staan. Een deel van de vertrokken badgasten komt ook alweer terug, zien ze in het eerste kwartaal van dit jaar. Maar toch is er een actieplan in de maak om op een andere manier leden te werven, bijvoorbeeld door kinderen na het behalen van het zwemdiploma te motiveren nog een paar jaar aan hun zwemvaardigheid te werken bij een vereniging. Ook worden nu experimenten gehouden waarin instructeurs van zwembaden en verenigingen slimmer samenwerken om zo toch de baden open te kunnen houden.

De tennisvariant padel zorgde in de coronacrisis voor een opleving bij tennisverenigingen. Beeld Getty Images/iStockphoto

Toch wordt er niet overal getreurd. Er zijn verenigingen die juist profiteerden van de coronacrisis. Zo verruilden heel wat mensen hun sportuurtje voor een wandeling. Ruim 3 miljoen mensen deden het vorig jaar regelmatig, een half miljoen meer dan een jaar daarvoor. Het is daarmee met afstand de meest populaire sport en dat zagen ze ook bij de wandelbond. Die haalde vorig jaar 139.000 leden binnen.

Golf, sportvissen, tennis maar vooral de nieuwe variant in die sport, padel, waren eveneens razend populair tijdens de lockdowns. De tennisbond registreerde 50.000 nieuwe leden, voor een groot deel liefhebbers van padel. Die nieuwe variant trekt een jongere doelgroep aan omdat het een sneller spelletje is en makkelijker te leren is. “Het is pas een jaar of vijf in Nederland, maar corona heeft de populariteit zeker versneld. Mensen zochten een alternatief en hebben nu dit ontdekt”, zegt woordvoerder Ellen Julius.

Padel was tijdens de lockdowns een van de weinige sporten die je nog met meerdere mensen kon spelen. De sport nam daardoor een enorme vlucht: