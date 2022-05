Nederlander verongelukt tijdens sprong van klif op Mallorca

Het drama vond plaats op de Malgrats-eilanden voor de zuidwestkust van Mallorca. Beeld Wikimedia Commons / Sergei Gussev

De Nederlander was met zijn partner en hun zoontje in een huurboot naar de onbewoonde Malgrats-eilanden gelegen voor de kust van het Spaanse eiland gevaren. Volgens de hulpdiensten sprong hij omstreeks 13.45 uur van een ongeveer 25 meter hoge klif. Zijn partner filmde de sprong vanuit een boot met haar mobieltje en zag hoe hij tegen de rotsen sloeg voordat hij in zee stortte en in de golven verdween, melden lokale media.

Op de beelden, gefilmd tegen het zonlicht in en gepubliceerd op de nieuwssite van de krant Diario de Mallorca, is te zien hoe een donkere schaduw bovenop een klif staat, onder aanmoediging van toeschouwers naar beneden springt en vlak voor het wateroppervlak de grillige rotsen raakt, waarna zijn lichaam afketst en in de golven verdwijnt.

De Guardia Civil (de Spaanse marechaussee) en de maritieme opsporings- en reddingsbrigade (Sasemar) lanceerden een zoekactie naar het slachtoffer. Daarbij zijn een reddingsboot en -helikopter ingezet alsook een team gespecialiseerd in het onderwater zoeken naar personen of objecten (Geas).

Dat onderwaterteam heeft het lichaam inmiddels gelokaliseerd op de bodem van de zee, verklaarde een woordvoerder tegenover het Spaanse persbureau EFE. De hulpdiensten zijn ter plaatse en hopen het stoffelijk overschot de komende uren te bergen.