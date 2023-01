Nederlander verdacht van aansturende rol ontvoeringsplan Belgische minister

De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Beeld Nicolas Maeterlinck / Belga

Het gaat om Lorenzo B. Net als vier andere Nederlandse verdachten in de zaak is hij afkomstig uit Den Haag. Hij zou een aansturende rol hebben gehad bij het plannen van een ontvoering van de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Nadat bij de Belgische autoriteiten informatie was binnengekomen waaruit bleek dat criminelen uit het drugsmilieu van plan waren om een minister in Kortrijk te ontvoeren, was men afgelopen zomer extra alert.

Getipt door buurvrouw

Op 22 september vorig jaar controleerde de politie drie mannen in een Nederlandse Renault Clio in Kortrijk. Een vierde man kwam op dat moment aangelopen. Het viertal bleek afkomstig uit de regio Den Haag. Omdat er niets strafbaars werd aangetroffen, mochten de mannen hun weg vervolgen.

Een dag later werd de Belgische politie gebeld door een buurvrouw van minister Van Quickenborne. Haar oprit werd geblokkeerd door een Renault Megane met Nederlandse kentekenplaten. Het voertuig bleek gestolen. Toen de politie daarop de auto controleerde, werden een machinegeweer, twee pistolen, benzine en spanbanden gevonden.

De vier mannen werden in Den Haag daarop alsnog aangehouden. Ze worden verdacht van poging tot ontvoering, wapenbezit, poging tot gijzeling en lidmaatschap van een criminele organisatie. Drie van de vier mannen zijn inmiddels uitgeleverd.

‘Opdracht van Flor Bressers’

In Belgische media wordt gesuggereerd dat de opdracht voor de ontvoering van minister Van Quickenborne mogelijk afkomstig is van de Vlaamse crimineel Flor Bressers. Hij geldt als een zakenpartner van de Nederlander ‘Bolle’ Jos Leijdekkers, die op de Nationale Opsporingslijst van de Nederlandse politie staat.

Compositietekening van Jos Leijdekkers, alias ‘Bolle Jos’. Beeld Politie

Lorenzo B. werd op 15 december, op verzoek van de Belgische autoriteiten, aangehouden in de woning van zijn moeder. Donderdag diende de zaak van zijn overlevering in de rechtbank in Amsterdam. Zijn advocaat Jan Peter van Schaik vroeg de rechtbank om hem een eigen cel te garanderen. Dit omdat de detentieomstandigheden in België momenteel dermate slecht zijn dat veel gevangenen zich niet kunnen wassen.

De rechtbank doet op 19 januari uitspraak in de zaak.