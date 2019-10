Nederlander opgepakt die bijna 100 migranten Kanaal over smokkelde

Een Franse agent doorzoekt een tentenkamp van migranten. Beeld AFP

Dat melden goed ingelichte bronnen bij de Franse politie.

De Nederlandse mensensmokkelaar, van Guinese afkomst, handelde niet alleen. Hij werd maandagavond met een Afghaanse verdachte aangehouden op een Franse snelweg. Een tweede Afghaan is opgepakt op zijn werk, in de omgeving van Parijs.



Het drietal zou in augustus en september in totaal bijna 100 migranten hebben ‘geholpen’ het Kanaal over te varen. De migranten betaalden daarvoor 1000 tot 3000 euro per persoon.



De politie startte een grootschalig onderzoek nadat een Iraanse vrouw overleed bij zo’n overtocht. De 31-jarige psychologe Mitra Mehrad stapte op 9 augustus samen met bijna 20 andere Iraniërs en Afghanen op zo’n opblaasboot aan de Franse kust, niet ver van Calais.

Onderschept

Ze werden op het water onderschept door de Britse marine, nadat hun boot zonder benzine kwam te zitten. Drie van de opvarenden, onder wie de Iraanse, sprongen in het water om zwemmend te ontkomen aan de autoriteiten. Twee mannen werden onderschept. Mehrad bleef spoorloos. Pas na anderhalve week werd haar stoffelijke overschot alsnog gevonden, in de buurt van IJmuiden, melden Britse politiebronnen.



Volgens een migrant die bij haar aan boord was, probeerde de vrouw zwemmend een andere migrantenboot te bereiken. “Ze deed wat ze kon om het hoofd boven water te houden. Ze stak haar arm uit en schreeuwde om hulp. Wel 15 minuten lang. Maar de golven en de stroming waren zo sterk dat ze onder water verdween,” aldus Ahmed Nadi tegen de Britse zender Sky News. “We konden niks voor haar doen.”



De Nederlander en de twee Afghanen die nu zijn opgepakt, 28 tot 45 jaar oud, worden voorgeleid aan de Franse rechter. Hen wordt ‘hulp aan illegalen’ en ‘doodslag’ ten laste gelegd.

Nieuwe route

De overtocht over het Kanaal met opblaasboten is een relatief nieuwe vluchtroute voor migranten die naar Engeland willen. In Calais en omgeving zijn treinen, vrachtwagens, wegen, de Kanaaltunnel en havens de laatste jaren steeds beter beveiligd. Voor mensensmokkelaars was het makkelijker om migranten op onbewaakte stranden op bootjes te zetten.

“Sinds begin dit jaar hebben we al acht netwerken van mensensmokkelaars ontmanteld,” aldus de speciale Franse opsporingsdienst OCRIEST. “In die periode telden we 237 boten die de overtocht maakten of probeerden te maken met in totaal meer dan duizend migranten aan boord.”