Nederlander mag langer nadenken over orgaandonatie

Beeld ANP XTRA

Van Rijn: “De coronacrisis heeft grote gevolgen voor alle Nederlanders. Ik wil mensen de komende maanden niet belasten met de belangrijke keuze over orgaandonatie. Daarom geef ik iedereen langer de tijd; in de zomer van 2021 komt iedereen in het nieuwe donorregister te staan.” Dat was eerder maart volgend jaar.

Straks moet iedereen vanaf achttien jaar actief kiezen of hij of zij organen wenst te doneren na het overlijden. Als je niks doet, word je uiteindelijk geregistreerd in het systeem als persoon die geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. De keuze kan altijd en op ieder moment gewijzigd worden.

Brief in september

Oorspronkelijk zou het ministerie van Volksgezondheid aan het begin van de zomer al brieven gaan sturen naar mensen die nog geen keuze hebben gemaakt, nu begint dat proces vanaf 1 september. Iedereen krijgt dan een eerste brief. Daarna volgt na zes weken een herinneringsbrief. Uiteindelijk valt er sowieso een bevestiging in de bus, waarin de vermelde registratie wordt weergegeven.



Minister Van Rijn wil de officiële ingangsdatum van de donorwet (1 juli 2020) zelf niet uitstellen ondanks de crisis, laat hij weten. “De gevolgen van het coronavirus zijn onzeker. We weten niet of het virus over een half jaar is teruggedrongen.” Daarnaast is het oude register, waarvoor mensen zich vrijwillig konden aanmelden, er technisch niet op berekend om veel langer dan 1 juli in de lucht te blijven.



Uit een peiling blijkt dat 64 procent van de Nederlanders ook vindt dat de overheid de nieuwe donorwet volgens planning moet laten starten. Bijna drie op de tien (28 procent) menen dat de overheid de wet juist een jaar moet uitstellen.

Vooral uitleg over donorkeuze

Momenteel is de publiekscampagne om mensen te overtuigen hun keuze zo snel mogelijk te laten vastleggen, tijdelijk stilgelegd. Als de campagne weer wordt hervat, zal volgens de bewindsman de strategie anders zijn. Van Rijn: “Er zal uitleg worden gegeven over de brieven, de keuzes die burgers kunnen maken, en welk deel van Nederland wanneer zal worden aangeschreven.”



Het politieke debat op initiatief van D66-Kamerlid Pia Dijkstra over de invoering van de nieuwe donorwet, dat begin 2018 werd afgerond, was heftig. Het voorstel kwam met de hakken over de sloot door beide Kamers van het parlement.



Op 1 april 2020 stonden bijna 7,1 miljoen mensen geregistreerd met hun keuze over orgaandonatie. Bijna 3,9 miljoen mensen zijn akkoord met donatie van één of meer organen na hun overlijden, ruim 2,4 miljoen mensen willen geen donor zijn. Zo'n 800.000 mensen laten de beslissing na hun dood over aan een naaste.