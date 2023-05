Nederlander is over het algemeen gelukkig, op één leeftijdsgroep na: ‘Haarscheurtjes in onze welvaart’

Nederlanders tussen de 25 en 35 jaar hebben volgens het CBS vaker moeite om goede, betaalbare woonruimte te vinden dan in 2019. Beeld Joris van Gennip/ANP

Nederlanders tussen de 25 en 35 jaar hebben volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaker moeite om goede, betaalbare woonruimte te vinden dan in 2019. Jongvolwassenen beschikken ook over minder spaargeld en zijn gemiddeld ontevredener geworden over hun werk en de hoeveelheid vrije tijd. Ten slotte zijn ze relatief vaker slachtoffer van criminaliteit en hebben ze vaker dan gemiddeld last van vervuiling in hun woonomgeving.

Een sluitende verklaring heeft het CBS niet voor de toegenomen ontevredenheid, aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. De fors gestegen huizenprijzen en huurtarieven spelen mee, net als corona.

“Twintigers en dertigers hebben beduidend meer last gehad van de vele lockdownmaatregelen dan oudere Nederlanders. Die hebben hun werk en privéleven flink beïnvloed. Ze zijn vaker alleenstaand, hun sociale leven speelt zich meer buiten de deur af. Het is goed denkbaar dat dit in hun welbevinden heeft doorgewerkt.”

Glas meer vol dan leeg

In de jaarlijkse Monitor Brede Welvaart beziet het CBS de welvaartssituatie van Nederlanders in veel ruimere zin dan financiën en economie. Ook vrije tijd, veiligheid, wonen, milieu, contact met familie en vertrouwen in politiek en media zijn belangrijk. De data komen uit andere rapporten en onderzoeken.

Niet alleen jonge volwassenen zijn er in welvaart en levensgeluk (iets) op achteruit gegaan, stelt het CBS. Ook laagopgeleiden en mensen van wie één of twee ouders niet in Nederland zijn geboren ervaren een lagere kwaliteit van leven. “Maar de groep jongvolwassenen tussen 25 en 35 jaar springt er echt uit,” stelt Van Mulligen.

Tegelijk blijft het glas meer vol dan leeg. Nederlanders boven de 35 zijn juist positiever over hun bestaan. Mede daardoor geven ruim acht van de tien volwassenen (83,4 procent) het leven een zeven of hoger. “Nederland blijft een rijk en gelukkig land,” stelt Van Mulligen. Hij spreekt van een enorm hoge score ‘waarmee we in Europa en de wereld al jaren bovenaan in de ranglijstjes staan’.

Het CBS ziet desalniettemin ‘haarscheurtjes’ ontstaan. “Mensen geven aan minder tijd voor vrijwilligerswerk te hebben, net als voor familie, vrienden of buren.” De gezonde levensverwachting – het aantal gezonde levensjaren na de geboorte – daalde bovendien tussen 2021 en 2022: met 2,2 jaar bij vrouwen en zelfs met 2,8 jaar bij mannen.

Stempel

Het geloof in instituties blijft relatief hoog, maar heeft een flinke klap gekregen. Het vertrouwen in politie, rechters en Tweede Kamer daalde tussen 2021 en 2022 met 5,6 procent. “Kijken we naar de Tweede Kamer alleen, dan kelderde het vertrouwen zelfs 11,9 procent.” De onmacht om hoofdpijndossiers als de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis en de woningnood op te lossen kunnen hier ook een rol spelen.

De welvaart wordt negatief beïnvloed door de slechte staat van de natuur. “Het gaat beroerd met de biodiversiteit en de kwaliteit van ons oppervlaktewater is slecht. Dat drukt een stempel op onze kwaliteit van leven, we staan hier onderaan de Europese lijstjes. Als er niet iets verandert laten we een vieze bende achter voor de generaties na ons.”

Het CBS beklemtoont dat de Monitor Brede Welvaart meer dan een momentopname is. De periode van onderzoek was 2015-2022. “Het doel is echt om een meerjarige trend aan te geven.” De coronacrisis en de prijsstijgingen van afgelopen anderhalf jaar bemoeilijken dat wel. “Toch zie je dat veel trends er ook los van corona al waren.”