Nederland zet zich schrap voor storm Ciara: een overzicht

Beeld ANP

Slecht nieuws voor voetbalfans: de eredivisieduels van zondag gaan niet door. Dat betekent geen Utrecht - Ajax, geen AZ - Feyenoord, Sparta - ADO of Emmen tegen FC Twente. Ook het duel Twente - Ajax in de eredivisie voor vrouwen is uitgesteld, net zoals de wedstrijden in het amateurvoetbal.

Vooruitlopend op de storm annuleerde de KLM al twintig inkomende en twintig uitgaande vluchten die voor zondag op Schiphol gepland stonden. Door de weersverwachtingen kunnen passagiers van KLM, Air France en Delta Air Lines hun vlucht omboeken. Dat geldt voor vluchten op zondag, maandag en dinsdag.

Schiphol waarschuwde eerder al dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen of geannuleerde vluchten. Het vliegveld adviseert reizigers om de actuele vluchtorganisatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.

Beeld ANP

De Waddeneilanden

Het aantal vaarten richting de Waddeneilanden is drastisch verminderd. Rederij Doeksen schrapt de meeste afvaarten tussen Harlingen en de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland. Er vaart maar één keer een veerboot heen en weer in de vroege ochtend, de rest vervalt.

Rederij TESO kon zaterdag nog niet aangeven of er afvaarten tussen Den Helder en Texel vervallen, maar houdt er wel rekening mee. De veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog worden sterk teruggeschroefd. Na 09.30 uur varen er geen boten meer van en naar Ameland. Er varen zondag ook geen sneldiensten en watertaxi’s. Ook maandagmorgen varen er minder boten omdat er door de storm hoog water wordt verwacht.

Op het spoor is vooralsnog sprake van een onveranderde situatie. ProRail en de Nederlandse Spoorwegen laten de treinen zondag tot nader order gewoon volgens de geplande dienstregeling rijden. Reizigers krijgen het advies het weerbericht in de gaten te houden en kort voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen.

Storm Ciara: ProRail en NS starten morgen geplande dienstregeling op, wel hinder verwacht https://t.co/gagAAqJljT — NS online (@NS_online) 8 februari 2020

Voor het hoogtepunt van de storm, om 14.00 uur, schrappen NS en ProRail zondag uit voorzorg wel enkele Intercity-ritten tussen Den Helder en Zaandam. Reizigers moeten dan op station Alkmaar overstappen.

De impact van de storm Ciara op het treinverkeer is volgens de twee organisaties lastig te voorspellen. “Op voorhand wordt geen aangepaste stormdienstregeling ingesteld, mede omdat er op zondag al minder treinen rijden,” licht een NS-woordvoerder toe. “Veiligheid van onze reizigers en collega’s staat voorop. Daarom zullen we zondag, mocht dat nodig zijn, alsnog ritten schrappen of in delen van Nederland het treinverkeer tijdelijk stilleggen.”

Van Blijdorp tot een carnavalsoptocht

Allerlei kleinere organisaties nemen maatregelen vanwege storm Ciara. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gaat eerder dicht. Veel evenementen gaan niet door, zoals de Trots Markt in Baarn, de Beachrace in Noordwijk, de Drielandentrail in Vaals en de Winterwandeling in Eibergen. Carnavalsvereniging De Platneuzen in Schalkwijk heeft een streep gezet door de carnavalsoptocht.