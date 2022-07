Nederland zet zich schrap voor mogelijke boerenprotesten, Schiphol en KLM: kom met de trein

Trekkers met protesterende boeren onderweg op de A1 in de buurt van Enter op 29 juni . Boeren voerden toen ook actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Beeld ANP

“Vanwege een mogelijke protestactie door boeren kan het maandag 4 juli op de Nederlandse wegen drukker zijn dan normaal,” aldus de luchthaven op de eigen website. Wat de precieze impact van de acties is, is niet duidelijk. “We hebben nauw contact met de Koninklijke Marechaussee en gemeente Haarlemmermeer over wat dit voor Schiphol betekent.”

Ook KLM meldt op de website dat het mogelijk is dat demonstranten morgen de wegen van en naar Schiphol blokkeren. Dit kan ernstige gevolgen voor de bereikbaarheid van de luchthaven hebben, aldus de luchtvaartmaatschappij. “Wij raden u ten zeerste af om met de auto naar Schiphol te komen. Maak indien mogelijk gebruik van het openbaar vervoer.” Volgens KLM kunnen de protesten mogelijk ook de vluchtschema’s beïnvloeden. “Uw vlucht kan worden verstoord als u van, naar of via Schiphol reist.”

Boeren roepen in hun eigen communicatiekanalen op tot grootschalige actie. De oproep, die massaal wordt gedeeld en onderschreven, voorziet in acties bij de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport. Ook wordt er opgeroepen distributiecentra voor levensmiddelen en de Rotterdamse haven als doelwit voor acties te kiezen. De oproep wordt gedaan in verschillende kanalen, onder meer op WhatsApp en Telegram.

Tijdens eerdere boerenprotesten was er veelvuldig sprake van verkeerschaos. Boeren reden met tractoren over de snelwegen en veroorzaakten files met blokkades en gevaarlijke verkeerssituaties met in brand gestoken hooibalen langs de kanten van de wegen.

Drukte op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

‘Flinke zorgen’

Reisbranchevereniging ANVR meldde zaterdagavond ook zich ‘flinke zorgen’ te maken over de eventuele boerenacties. “Het wordt uitermate spannend,” zei Frank Radstake van de ANVR in het tv-programma EenVandaag.

Er vertrekken volgens hem morgen zo’n 65.000 tot 70.000 reizigers vanaf Schiphol. “En dan heb je ook nog de andere luchthavens.” Het belangrijkste advies aan reizigers was volgens Radstake om de website van Schiphol en de luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden. “En kom met de trein.”

“We hebben begrip voor de boerenactie, maar de reisbranche is de afgelopen tijd ook enorm geraakt door onder meer corona,” zei Radstake. Hij hoopt dat de boeren rekening houden met de reiziger ‘die voor het eerst in twee jaar weer op vakantie kan’.

Verkeerschaos

De ANWB en Rijkswaterstaat adviseren weggebruikers maandag goed de verkeersinformatie in de gaten te houden. Check vlak voor vertrek de verkeersinformatie, pas eventueel je plan aan en houd er rekening mee dat er iets onderweg kan gebeuren.

Het advies om vlak voor vertrek de verkeersinformatie te checken, is volgens een ANWB-woordvoerder het enige advies dat hij kan geven. “Het kan lokaal helemaal vastlopen, maar 10 of 20 kilometer verderop heb je nergens last van. We weten niet hoe, wat of waar iets staat te gebeuren.” Zo is onduidelijk naar welke distributiecentra de demonstrerende boeren willen gaan, geeft hij aan. En als ze ergens naartoe gaan, hoe reizen ze er naartoe en met hoeveel? “Het element van verrassing is een sterk wapen hierbij”, aldus de ANWB-woordvoerder afgelopen vrijdag.