Nederland zakt 22 plekken op lijst persvrijheid

Beeld ANP

Nederland daalt van de 6e naar de 28e plek op de jaarlijkse index. Volgens Free Press Unlimited is dit ongekend in de geschiedenis van de lijst. “Nederland heeft sinds 2002 altijd in de top 10 gestaan.”

De organisatie verwijst naar meerdere incidenten in het afgelopen jaar, waaruit de agressie tegen journalisten blijkt. Zo werd in Gelderland een persfotograaf met auto en al in de greppel geduwd, kreeg een Groningse journalist een brandbom door zijn brievenbus en werd misdaadjournalist Peter R. de Vries op klaarlichte dag vermoord. De NOS verwijderde de logo’s van de busjes om werknemers te beschermen en vorig jaar werden in twee dagen tijd drie journalisten door de politie opgepakt tijdens demonstraties.

Vrouwen minder veilig

Drie weken geleden meldde een internationaal rapport, onder leiding van Free Press Unlimited, al dat de veiligheid van journalisten in Nederland afneemt. Zo zijn vrouwelijke journalisten minder veilig dan hun mannelijke collega’s en staan journalisten die schrijven over georganiseerde misdaad bloot aan risico’s. Het Nederlandse PersVeilig kreeg afgelopen jaar 272 meldingen binnen van journalisten die waren lastiggevallen, werden geïntimideerd of te maken kregen met geweld. In 2020 stond de teller nog op 121 meldingen.

De aanbevelingen die gedaan werden in het rapport moeten zo snel mogelijk in gang gezet worden, vindt directeur van Free Press Unlimited Ruth Kronenburg. “Nederland is altijd voorloper en voorvechter geweest van persvrijheid wereldwijd. Om deze positie te behouden moeten persvrijheid en de veiligheid van journalisten hoog op de agenda komen te staan.”

Noorwegen, Denemarken en Zweden voeren dit jaar de persvrijheidindex aan. Onderaan de lijst staan onder meer Iran en Eritrea. Op plek 180, de laatste plek, staat Noord-Korea.